Tenerife Adasında Çıkan Orman Yangınında 600-800 Hektarlık Alan Kül Oldu

İspanya'nın Tenerife adasında çıkan orman yangınında yaklaşık 600 ila 800 hektarlık alan kül olurken, bölgeden tahliyeler başladı ve yollar kapatıldı. Yangının devam etmesi nedeniyle söndürme çalışmaları zorlu bir süreç olacak.

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Tenerife adasındaki orman yangınından çeşitli görüntüler

İspanya'nın Tenerife adasında çıkan orman yangınında yaklaşık 600 ila 800 hektarlık alan kül olurken, Çarşamba günü bölgeden tahliyeler başladı ve yollar kapatıldı.

BBC'ye göre Çarşamba sabahı boşaltılan bölgeler Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona ve Las Lagunetas gibi küçük köylerden oluşuyor.

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, Salı günü gece yarısından hemen önce başlayan yangının "çok büyük bir güçle" devam ettiğini söyledi.

Başkan, adanın kuzeydoğusunda bulunan küçük Arafo ve Candelaria kasabaları arasındaki engebeli arazi nedeniyle alevleri söndürmenin "zorlayıcı" olacağını ifade etti.

Candelaria Belediye Başkanı Maria Concepcion Brito, "en kötü durum dağlık bölgelerde" olsa da yangının diğer belediyelere sıçrama riski bulunduğu ve günlerce devam edebileceği uyarısında bulundu.

Yaklaşık 150 itfaiyeci, 13 uçak ve helikopter yardımıyla alevlerle mücadele ederken İspanyol Askeri Acil Durum Birimi de seferber edildi. Birimin 50 askeri halihazırda bölgede bulunuyor.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, İspanya'da 2023 yılında 73.500 hektardan büyük alanda orman yangını çıktı. İspanya anakarasının neredeyse tamamını ve Kanarya Adaları'nın çoğu kısmını etkileyen sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle, ülkenin büyük bölümünde "aşırı" alarm seviyesine geçildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)