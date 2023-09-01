Tenerife Adası'ndaki Orman Yangını 80,4 Milyon Euro Ekonomik Kayba Yol Açtı

İspanya'nın Tenerife Adası'nda 15 Ağustos'ta başlayan orman yangınının yol açtığı ekonomik kaybın 80,4 milyon euro olduğu açıklandı. Yangında 14 bin 751 hektarlık alan küle döndü.

İspanya'nın Tenerife Adası'nda 15 Ağustos'ta başlayan orman yangının 80,4 milyon euro ekonomik kayba neden olduğu açıklandı.

İspanya'nın Kanarya Adalarına bağlı Tenerife Adası'ndaki son 40 yılın en şiddetli orman yangının bilançosu belli oldu. Tenerife yönetiminden yapılan açıklamada, yangının yol açtığı ekonomik kaybın 80,4 milyon euro (87 milyon dolar) olduğu ifade edildi. Bu tutarın yalnızca tarım arazileri, yollar, altyapı, Teide Milli Parkı ve adanın korunan doğal alanlarının yeniden inşasını kapsadığı belirtildi. Tenerife Adasının "felaket bölgesi" ilan edileceği aktarılırken, yangında 14 bin 751 hektarlık alanın küle döndüğü kaydedildi. Kanarya Adaları'nın kalıcı bir "deniz uçağı üssüne" sahip olmasının gerekli olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, yerel yetkililer geçtiğimiz hafta, 15 Ağustos'tan bu yana toplam 12 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı. - KANARYA ADALARI