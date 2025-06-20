Telegram'ın sahibi milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek

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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, 10 milyar doların üzerindeki servetini 100'den fazla çocuğu arasında paylaşacağını duyurdu. Çocuklarının, miraslarına 30 yıl boyunca erişemeyeceğini belirten Durov, tüm çocuklarının eşit haklara sahip olacağını ifade etti.

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, 10 milyar doların üzerindeki servetini biyolojik babası olduğu 100'den fazla çocuk arasında paylaştıracağını açıkladı.

Fransa merkezli Le Point dergisine konuşan Durov, "Hepsi benim çocuklarım ve hepsi aynı haklara sahip olacak! Ben öldükten sonra birbirlerini hırpalamalarını istemiyorum" dedi.

Durov, üç farklı partnerden altı çocuğa babalık yaptığını söyledi. Sperm donörlüğü aracılığıyla 100'den fazla çocuğun da biyolojik babası olduğunu kaydetti.

"Bir arkadaşıma yardım etmek için 15 yıl önce sperm bağışlamaya başladım. Spermlerimi bağışladığım klinik, bana 12 ülkede 100'den fazla bebeğin bu şekilde dünyaya getirildiğini söyledi."

Durov'un 13,9 milyar dolar (551 milyar TL) değerinde serveti olduğu tahmin ediliyor.

Durov hakkında organize suç örgütünün yasa dışı transferlerine imkan tanıyan çevrim içi platform yönetmek suçlamasıyla Fransa'da soruşturma yürütülüyor.

O ise suçlamaları reddediyor.

Rus milyarder, çocuklarının 30 yıl boyunca miraslarına erişemeyeceğini de söyledi.

"Normal insanlar gibi yaşamalarını, tek başlarına bir hayat kurmalarını, kendilerine güvenmeyi öğrenmelerini, yaratabilmelerini, bir banka hesabına bağımlı olmamalarını istiyorum" dedi.

BBC yorum almak için Durov ile iletişime geçti.

40 yaşındaki isim vasiyet hazırladığını da söyledi. Bunun nedenini yaptığı işin "riskler içermesi" ve "özgürlükleri savunmanın güçlü devletler de dahil olmak üzere pek çok düşman kazandırması" şeklinde açıkladı.

Şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'ın aylık bir milyardan fazla aktif kullanıcısı var.

Durov, Fransa'da karşı karşıya kaldığı cezai soruşturmaya da değindi.

Geçen yıl gözaltına alınmasının ardından Telegram'daki suç oranını azaltmak için uygulamayı yeterince denetlememekle suçlanmıştı.

Uyuşturucu kaçakçılığı, çocukların cinsel istismarı ve dolandırıcılık konusunda kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmadığı iddiasını reddetti.

Le Point'e verdiği röportajda suçlamaları "tamamen saçma" olarak nitelendirdi.

"Suçluların başka platformların yanı sıra bizim mesajlaşma hizmetimizi kullanıyor olması, bu hizmeti işletenleri suçlu yapmaz" dedi.

Pavel Durov kimdir?

Pavel Durov Rusya'da doğdu. 2006 yılında, bugün halen Rusya'nın en popüler sosyal ağlarından biri olan Vkontakte'yi kurdu.

Ancak şirketin ortaklık yapısının değişmesinin ardından "yönetimde CEO'nun eylem özgürlüğü belirgin bir biçimde azaldı" diyerek 2014 yılında şirketten ayrıldı.

2014 yılı başında yapılan hisse satışının ardından Vkontakte'nin yüzde 52'si Kremlin ile bağlantılı oligark Alişer Usmanov'un kontrolüne geçmişti.

2013 yılında erkek kardeşi Nikolai Durov ile birlikte şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kurdu.

Sosyal medya platformunda Rus muhalif toplulukların engellenmesi yönündeki hükümet taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014'te Rusya'dan ayrıldı.

Durov bugün Dubai'de yaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'dan olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunuyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde sunucuları olan Telegram'ın merkezi de Dubai'de.

Telegram özellikle Rusya, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde popüler hale geldi.

Durov'un kullanıcı verilerini Rusya hükümetiyle paylaşmayı reddetmesinin ardından uygulama 2018'de Rusya'da yasaklandı. Ancak 2021'de yasak geri çekildi.

Telegram bugün Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve Wechat'in ardından dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olarak sıralanıyor.

Telegram'ın Avrupa'da da son yıllarda artan popülaritesi, Fransa dahil olmak üzere birçok ülkede güvenlik ve veri ihlali endişeleriyle ilgili incelemelere yol açtı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.

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