Tahran'da İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki
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İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıya tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in hastane saldırısını kınayarak Filistin'e desteklerini dile getirdi.
İran'ın başkenti Tahran'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıya tepki gösterdi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İsrail'in hastane saldırısına tepki gösteren Tahranlılar, başkentteki Filistin Meydanı'nda toplandı.
Yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan İsrail'in hastane saldırısını kınayan göstericiler, Filistin'e desteklerini dile getirdi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde de doktor önlüğü giyen göstericilerin mum yakarak Gazze'ye desteklerini ifade ettiği görüldü.
Göstericiler "İsrail, Amerika bu size son mesajımız", "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD" sloganları attı.