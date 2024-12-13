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Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de bundan sonra yaşanabilecek senaryoları anlattı

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İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Birdişli Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Suriye'de şu an büyük bir belirsizlik olduğunu belirten Prof. Dr. Birdişli, "Suriyelilerin ülkelerine dönmesi konusunda çok iyimser olmamak lazım" diye konuştu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan ve farklı ülkelerde mülteci konumunda yaşayan Suriyeliler sevinç gösterileri yaptı. Gelişmelerin ardından Türkiye'de uzun süredir tartışılan Suriyelilerin vatanlarına dönüş konusu yeniden gündeme geldi.

Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de bundan sonra yaşanabilecek senaryoları anlattı

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Birdişli Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Rejim değişikliğinin Türkiye'ye etkilerini değerlendiren Birdişli, "Suriyelilerin ülkelerine dönmesi konusunda çok iyimser olmamak lazım. Çünkü orada bir belirsizlik ortamı var. Suriyeliler ilk geldiklerinde işçi konumundaydı, şimdi işveren konumuna geldiler. Hiçbir tüccar belirsizlik ortamına gitmek istemez. Türkiye'de yaşanan düzen, kanun gibi şeylerin Suriye'de olmadığını görenler muhtemelen geri (Türkiye'ye) dönecektir" diye konuştu.

Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de bundan sonra yaşanabilecek senaryoları anlattı

Sunucu Abdurrahman Yazıcı konuğuna, Suriye'deki rejim değişikliğinin hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajları hatırlatarak Türkiye'nin bu harekattan önceden haberi olup olmadığını sordu. Prof. Dr. Birdişli "Türkiye muhaliflere bu değişen ortamla ilgili mutlaka telkinde bulunmuştur çünkü bütün bu aktörlerin zayıflayıp sahada uygun bir ortamın oluşmasını takip edip değerlendirmek ciddi bir devlet aklı gerektirir. İstihbarat organizasyonu gerektirir" dedi.

Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de bundan sonra yaşanabilecek senaryoları anlattı

Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de bundan sonra yaşanabilecek senaryoları anlattı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Erdem:

kolaymı öyle hemen dönmek 13 sene okuyan çocuklar iş kuran insanlar, dönmeleri bi 13 sen alır yine

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