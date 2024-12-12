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Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

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Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın sonunda Beşar Esad rejimi devrildi. Muhaliflerin kontrolünde olan ülkede artık piyasa ekonomisine geçileceği bildirilirken Suriye Lirası da iyice değersizleşti. Peki 1 doların 13.100 Suriye Lirası'na denk geldiği ülkede memur maaşı ve asgari ücret ne kadar?

Suriye'de Esad ailesinin on yıllarca süren baskıcı yönetiminin, Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) liderliğindeki saldırıyla birkaç haftada yıkılması ülkenin geleceğine dair büyük soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ülkeye hangi örgütün hakim olacağı belirsizliği sürerken, resmi para birimi "Suriye lirası" dibe vurdu. Suriyeliler TL kullanmaya başladı.

SERBEST PİYASA REJİMİNİ BENİMSEYECEKLER

Esad'ın devrilmesinin ardında yeni hükümet kuruldu. Hükümetin yeni başbakanı ve yönetim kabinesi esas olarak İdlib'i yöneten Kurtuluş Hükümeti'ne mensup isimlerden oldu. Başbakan Muhammed el-Beşir, yeni kurulacak yönetim sisteminin nasıl olacağı hakkında üstü kapalı mesajlar verdi. Merak edilen bir konuda da nasıl bir ekonomik düzen kurulacağı… Şu ana kadar gelen mesajlar serbest piyasa rejiminin oluşturulacağı yönünde....

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

CANLI YAYINDA PARALARINI YAKTILAR

Dün televizyonlarda, Şam Emevi Meydanı'ndan canlı yayınlar yapılırken oradaki Suriyelilerin ellerindeki Suriye liralarını yaktıkları görüldü. Bu görüntülerden, üzerinde Esad'ın fotoğrafları yer alan Suriye lirasının artık değerinin dibe vurduğunu ve neredeyse kağıt parçası haline geldiği anlaşıldı. İnsanlar, bunun yerine şu an Türk lirası kullanıyor. Ellerinde doları olanlar da bozdurarak Türk lirası alıyor.

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

ABD'NİN SEZAR YAPTIRIMI

Suriye lirasının değerinin, özellikle 2020 yılında büyük bir değer kaybı yaşadığı biliniyor. Bu yılda ABD, Şam'a karşı Sezar yaptırımlarını uygulamaya koydu. 1 dolar 1000 Suriye lirasına karşılık gelirken, Sezar yaptırımlarından kısa süre sonra 4000 Suriye lirası seviyesine yaklaşmıştı.

ESAD REJİMİ BÖLGESİNDEKİ PİYASALARDA SON DURUM;

  • 1$=13.100 Suriye Lirası
  • 1€=14.442 Suriye Lirası
  • 1₺= 486,25 Suriye Lirası

ASGARİ ÜCRET VE MEMUR MAAŞI NE KADAR?

  • Asgari Ücret : 92.970 SYP = 7.1$
  • En yüksek memur maaşı: 150.000SYP = 11.45$
Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıEmre null:

serbest piyasa şeytanidır zalimdir kafirdir biz serbest piyasa oldukda ne oldu bak her gun zamlarla eziliyoruz bir bardak ayrana bir şişe suya 200 tl diyor bazı gözü doymaz yerler biz yandık bari siz yanmayin devlet olarak fiyatlari asgari ücrete uygun sekilde belirle ne derdiniz olsun ne kaos ne dış güçleriniz olsun kardeşim

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Haber YorumlarıFason Meil:

Algı yapmayın! Türk Lirasına 6 Sıfır ekle gerçek sonucu gör! 1.000.000?=486,25 SYP

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Haber Yorumlarımetinmert06:

isyan çıkması normal

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Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

Asgari ücret ile kaç kilo et yumurta süt alınıyor bunlar önemli

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Haber YorumlarıM Sıddık ÖRTİMUR:

bizdeki emekli maaşı da 344 dolar

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Döner mi Suriyeliler ülkelerine , böyle rahatı bırakıp da..

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Haber YorumlarıOğuz Çelik:

Bu nasıl bir yayın yıkılmış bir ülkenin işçi ve memurun maaşı konu olmakta Allah akıl fikir versin

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Yahu daha düzen kurulmamış Asgari ücret memur maaşı diyorsun. Bizim habercilerin haber üretme yeteneği olmadığı için 12 ay 365 gün asgari ücret zammaı ve memur maaşını yazıyor.

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Haber Yorumlarıayhan konca:

Peki peynirin kilosu benzinin litre fiyatı ne kadar onuda bı yazın bakalım

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