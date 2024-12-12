Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de Esad ailesinin on yıllarca süren baskıcı yönetiminin, Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) liderliğindeki saldırıyla birkaç haftada yıkılması ülkenin geleceğine dair büyük soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ülkeye hangi örgütün hakim olacağı belirsizliği sürerken, resmi para birimi "Suriye lirası" dibe vurdu. Suriyeliler TL kullanmaya başladı.

SERBEST PİYASA REJİMİNİ BENİMSEYECEKLER

Esad'ın devrilmesinin ardında yeni hükümet kuruldu. Hükümetin yeni başbakanı ve yönetim kabinesi esas olarak İdlib'i yöneten Kurtuluş Hükümeti'ne mensup isimlerden oldu. Başbakan Muhammed el-Beşir, yeni kurulacak yönetim sisteminin nasıl olacağı hakkında üstü kapalı mesajlar verdi. Merak edilen bir konuda da nasıl bir ekonomik düzen kurulacağı… Şu ana kadar gelen mesajlar serbest piyasa rejiminin oluşturulacağı yönünde....

CANLI YAYINDA PARALARINI YAKTILAR

Dün televizyonlarda, Şam Emevi Meydanı'ndan canlı yayınlar yapılırken oradaki Suriyelilerin ellerindeki Suriye liralarını yaktıkları görüldü. Bu görüntülerden, üzerinde Esad'ın fotoğrafları yer alan Suriye lirasının artık değerinin dibe vurduğunu ve neredeyse kağıt parçası haline geldiği anlaşıldı. İnsanlar, bunun yerine şu an Türk lirası kullanıyor. Ellerinde doları olanlar da bozdurarak Türk lirası alıyor.

ABD'NİN SEZAR YAPTIRIMI

Suriye lirasının değerinin, özellikle 2020 yılında büyük bir değer kaybı yaşadığı biliniyor. Bu yılda ABD, Şam'a karşı Sezar yaptırımlarını uygulamaya koydu. 1 dolar 1000 Suriye lirasına karşılık gelirken, Sezar yaptırımlarından kısa süre sonra 4000 Suriye lirası seviyesine yaklaşmıştı.

ESAD REJİMİ BÖLGESİNDEKİ PİYASALARDA SON DURUM;

1$=13.100 Suriye Lirası

1€=14.442 Suriye Lirası

1₺= 486,25 Suriye Lirası

ASGARİ ÜCRET VE MEMUR MAAŞI NE KADAR?