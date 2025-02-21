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Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya ilk muhalefeti eski bir ekonomist olan babası Hüseyin Şara yaptı. Kamuda özelleştirme iddialarına tepki gösteren baba Şara, "Büyük hata olur, ulusal bir servettir ve halka aittir" dedi.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetimde Cumhurbaşkanı Ahme Şara oldu. Ülkeyi ayağa kaldırma çalışmalarına hızla başlanırken, yeni yönetimin ekonomide özelleştirme politikasına gideceği iddia edildi.

CUMHURBAŞKANI ŞARA'YA BABASINDAN MUHALEFET

Cumhurbaşkanı Şara'ya ise ilk tepki eski bir ekonomist olan babası Hüseyin Şara'dan geldi. Facebook hesabından paylaşım yapan baba Şara, özelleştirme politikasına yönelik eleştirilerini kaleme aldı.

Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur

"ÖZELLEŞTİRME BÜYÜK BİR HATA"

Hüseyin Şara şunları söyledi: "Kamu sektörü şirketlerinin ve kurumlarının özelleştirilmesi hakkında duyduklarım karşısında, bunun büyük bir hata olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bu kamu sektörü onlarca yılda inşa edildi ve ulusal bir servettir ve halka aittir. Eğer bir çökme, yolsuzluk ve kayıp varsa, bu altyapıdan değil, onu deneyimsiz ve umursamaz bir şekilde yöneten cahil yönetimlerden kaynaklanmaktadır çünkü onlar bunu kendi mülkleri olarak görüp diledikleri gibi davranmışlardır."

Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur

BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA KONUSUNDA UZMAN

Hüseyin Şara'nın sosyalist ve milliyetçi bir çizgide olduğu biliniyor. Bağdat Üniversitesi'nde ekonomi bölümünden mezun olan baba Şara, bölgesel ekonomik kalkınma üzerine çok sayıda kitap yazdı. Hüseyin Şara, Baas rejimi tarafından yıllarca hapse mahkum edildi. Daha sonra sürgüne gönderilen Hüseyin Şara, uzun yıllar boyunca çalışmalarını Riyad'da sürdürdü.

Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

ulan arkadaş bitmiş batmış orta çağı yaşayan Suriyeliler bile diyor ki özelleştirme felakettir

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıMGk:

Özelleştirmeden güçsüz devlet korkar.. Devlet yanlış görürse istediği anda tekrar kamulaştırır gerekirse daha iyisini yapar kim ne diyebilir..

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme114
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Haber Yorumlarımetinboymetin:

Bu Nasihat’ı keşke bizimkilere de verseydiler

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıbekir yapici:

keske böyle düsünen kisiler Tütkiyede olsaydi belki cumhuriyetin kazanclari yok bahasina elden cikarilmaz yagmalanmaz ranta kurban edilmezdi.

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıFirat Tas:

Sanki eleştiriyi akapeye yapmış gibi cuk deniş oturmuş

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Bizimkilerde satacak birşey bırakmadılar, birkaç KİT kaldı onlar da hep özelleştirme kapsamında. Yazık, çok yazık

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıBuğra Er:

Akepe anlayamadı bunu yıllardır

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Bizimkiler de özelleştirecek yer kalmayınca, kayyum ayağına milletin malına çökmeye başladılar.

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Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Beğenmediniz adam bizden akıllı çıktı

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıEmre Taha:

Denedim gerçek ve Sami ekip bulmak elbette devletin malı halk malı neden özelleştirme yapılsın ancak gerçek denetim için şeriat lazım devlet malında çalan hırsızlık yapan eli kesilsin meydanda belki bir kaç kişi eli kesilir ama çalan kalmaz yok 1 ile 3 yıl hapis cezası olursa özelleştirme daha sağlıklı olur yan şeriat gerekir

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme11
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