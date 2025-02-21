Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetimde Cumhurbaşkanı Ahme Şara oldu. Ülkeyi ayağa kaldırma çalışmalarına hızla başlanırken, yeni yönetimin ekonomide özelleştirme politikasına gideceği iddia edildi.

CUMHURBAŞKANI ŞARA'YA BABASINDAN MUHALEFET

Cumhurbaşkanı Şara'ya ise ilk tepki eski bir ekonomist olan babası Hüseyin Şara'dan geldi. Facebook hesabından paylaşım yapan baba Şara, özelleştirme politikasına yönelik eleştirilerini kaleme aldı.

"ÖZELLEŞTİRME BÜYÜK BİR HATA"

Hüseyin Şara şunları söyledi: "Kamu sektörü şirketlerinin ve kurumlarının özelleştirilmesi hakkında duyduklarım karşısında, bunun büyük bir hata olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bu kamu sektörü onlarca yılda inşa edildi ve ulusal bir servettir ve halka aittir. Eğer bir çökme, yolsuzluk ve kayıp varsa, bu altyapıdan değil, onu deneyimsiz ve umursamaz bir şekilde yöneten cahil yönetimlerden kaynaklanmaktadır çünkü onlar bunu kendi mülkleri olarak görüp diledikleri gibi davranmışlardır."

BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA KONUSUNDA UZMAN

Hüseyin Şara'nın sosyalist ve milliyetçi bir çizgide olduğu biliniyor. Bağdat Üniversitesi'nde ekonomi bölümünden mezun olan baba Şara, bölgesel ekonomik kalkınma üzerine çok sayıda kitap yazdı. Hüseyin Şara, Baas rejimi tarafından yıllarca hapse mahkum edildi. Daha sonra sürgüne gönderilen Hüseyin Şara, uzun yıllar boyunca çalışmalarını Riyad'da sürdürdü.