Sudan'daki Çatışmaların Yarattığı İnsani Krize Dikkat Çeken Açıklama

Sudan'daki çatışmaların 4 milyon insanı yerinden ettiği ve insani yardımın önemine vurgu yapılan bir açıklama yayımlandı.

Aralarında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) de bulunduğu insani yardım kuruluşunun liderleri, Sudan konusunda ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, Sudan'daki çatışmaların 4 milyon insanı yerinden ettiği vurgulanarak, "Çatışmaların devam ettiği her gün, Sudanlılar değer verdikleri barıştan, hakları olan yaşamlardan ve hak ettikleri gelecekten mahrum bırakılıyor. Artık yeter" denildi.

Birçok ülkeden insani yardım kuruluşunun liderleri, Sudan'da 4 aydır süren iç savaşa ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, Sudanlılara, savaşan taraflara ve dünya kamuoyuna seslenildi. Devam eden savaş nedeniyle Sudanlıların barıştan, yaşamlarından ve gelecekten mahrum kaldıkları vurgulanarak, "Sudan halkı dört aydır devam eden, yaşamlarını ve vatanlarını yok eden ve temel insan haklarını ihlal eden bir savaşın içinde kaldı. İnsanlar sevdiklerinin vurulduğuna tanık oldu. Kadınlar ve kız çocukları cinsel istismara uğradı. Aileler eşyalarının yağmalandığını ve evlerinin yakılıp yıkıldığını gördü. İnsanlar sağlık hizmetlerine ve ilaca erişemedikleri için ölüyorlar. Şimdi, savaş yüzünden Sudan'ın çocukları gıda ve beslenme yetersizliğinden ölüyor. Çatışmaların devam ettiği her gün, Sudanlılar değer verdikleri barıştan, hakları olan yaşamlardan ve hak ettikleri gelecekten mahrum bırakılıyor. Artık yeter" denildi.

SUDAN HALKINA, SAVAŞAN TARAFLARA VE DÜNYA KAMUOYUNA SESLENİŞ

Açıklamada, üç farklı gruba seslenildi. Sudan halkına yapılan çağrıda, "Uluslararası insani yardım topluluğu, özellikle ilk günden bu yana ihtiyaç sahiplerine gıda, tohum, su, barınak, sağlık, beslenme, eğitim, tıbbi bakım ve koruma sağlamak için ön planda olan yerel müdahale ekiplerinizin çalışmaları aracılığıyla sizi desteklemeye kararlıdır. İnsani yardım malzemelerinin ve temel hizmetlerin Sudan'ın tüm bölgelerine ve tüm insanlara ulaştırılması için baskı yapmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Savaşan taraflara, çatışmaları durdurma çağrısında bulunularak, "Çatışmayı sona erdirin. Sivilleri koruyun. Bize güvenli ve sınırsız erişim izni verin. Bürokratik engelleri kaldırın. Sivillere saldırmak, insani yardım malzemelerini yağmalamak, yardım çalışanlarını, sağlık merkezleri ve hastaneler de dahil olmak üzere sivil varlıkları ve altyapıyı hedef almak ve insani yardımı engellemek - ki bunların hepsi Sudan'da rapor edilmiştir - Uluslararası İnsani Hukuk ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku kapsamında yasaklanmıştır. Bu eylemler savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edebilir" denildi.

"4 MİLYON SİVİL YERİNDEN EDİLDİ, 6 MİLYONDAN FAZLASI KITLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Son olarak dünya kamuoyuna yapılan seslenişte ise "Beklemek için hiçbir mazeret yok. Sudan'da 6 milyondan fazla insan kıtlıkla karşı karşıya. 14 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var. Çatışmalardan kaçan 4 milyondan fazla insan ülke içinde yerinden edilmiş durumda ve daha geniş bir bölgede mülteci olarak yaşıyor. Çiftçilerin kendilerini ve komşularını besleyecek mahsulleri ekmeleri için zaman daralıyor. Tıbbi malzeme kıtlığı yaşanıyor. Durum kontrolden çıkmaya başladı" ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA KURULUŞUN LİDERİ AÇIKLAMAYA İMZA ATTI

Açıklamaya başta BM kurumları olmak üzere dünya genelindeki birçok insani yardım kuruluşunun lideri de imza attı. Bu kuruluşlar arasında, CARE, Islamic Relief, InterAction, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Mercy Corps, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve World Vision International da yer aldı.