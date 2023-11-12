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Stockholm'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla çok sayıda kişi İsveç parlamentosu yakınında toplandı. Göstericiler, Gazze'de binlerce çocuğun öldürüldüğüne dikkati çeken dövizler taşıdı ve İsveç hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. Konuşmalarda, İsveç hükümetinin politikası eleştirilirken, Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması çağrısı yapıldı.