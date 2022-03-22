Son dakika dünya: Bakan Çavuşoğlu, Gine Dışişleri Bakanı Kouyate ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da Gine Dışişleri Bakanı Morissanda Kouyate ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Gine Dışişleri Bakanı Morissanda Kouyate ile görüştük. Anayasal düzenin bir an evvel tesis edilmesi gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya