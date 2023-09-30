Söğütlü Köyü Cami Dualarla İbadete Açıldı

Bayburt İl Müftülüğü koordinesinde Söğütlü Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile köy muhtarlığının destekleri ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yapımına başlanan, kısa sürede inşası tamamlanan Söğütlü Köyü Cami dualarla ibadete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Büyük şehirlerde örneklerini görüyoruz ama taşrada bir köyümüzde tamamen Selçuklu mimarisiyle böyle bir cami yapılması beni çok memnun etti. Burada kuş yuvasıyla birlikte en ince detayına kadar düşünülmüş. Burada bir incelik var. Bizim atalarımız bu noktada kurdu da kuşu da aç kalan hayvanı da düşünüyor" ifadelerini kullandı. Konuşmasına devam eden Vali Eldivan, "Bin yılı aşkın süredir bu topraklarda yaşarken kulağımızda ezan sesi gözümüzde minare ve Al Bayrak olduğu zaman burası vatandır deriz. Camilerimiz sadece bir ibadethane değil, bizim dinimizin, kültürümüzün, örfümüzün ve adetimizin temelidir. Aynı zamanda bu topraklarda kalıcı olduğumuzun nişanesidir" dedi.

"Camilerimiz gönüllerimizin gönüllerle buluştuğu mekanlardır"

Vali Eldivan'ın ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise, "Bizim inancımızda Kuba'dan başlayarak Mescid-i Nebi ile devam eden ve Anadolu'nun dört bir yanında kurulan camilerimiz bu toprakların tapusu ve aidiyet sembolüdür. Camilerimiz gönüllerimizin gönüllerle buluştuğu mekanlardır" diyerek konuştu.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, "Böyle güzel bir eserin açılışını bizler gösteren Rabbimize hamd, resulüne salat ve selam olsun. Camiler bizim memleketimizin ülkemizin tapularıdır. Bu Köyümüzde de güzel bir eser meydana getirildi. Bu esere destek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun. Memleketimize böyle nice güzel eserler kazandırmayı bizlere nasip eylesin. Camilerimizin içerisinde de Rabbimizin rızasını kazanacak hayırlı ameller yapmayı cümlemize nasip eylesin" şeklinde konuştu.

Caminin yapım sürecinden bahseden Söğütlü Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cavit Türk, caminin yapılmasına destek veren hayırseverlere ve açılış törenine katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Açılış programına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay İlker Yurduseven, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, vatandaşlar katıldı. - BAYBURT