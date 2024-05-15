Üye Girişi
Haberler

Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıda yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya'nın Başbakanı Robert Fico, bir silahlı saldırı sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırı, başkentin 150 km kuzeydoğusunda bulunan Handlova kasabasında meydana geldi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Olay, Fico'nun destekçileriyle buluştuğu yerel Kültür Evi'nin önünde gerçekleşti. Parlamento başkan yardımcısı Lubos Blaha, olayı doğrulayarak oturumu erteledi.

Medya raporlarına göre, Slovakya'nın popülist Başbakanı Robert Fico bir silahlı saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, başkentin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi. TA3 haber kanalının belirttiğine göre, bir şüpheli gözaltına alındı.

Parlamento başkan yardımcısı Lubos Blaha, olayı Parlamento oturumu sırasında doğruladı ve daha fazla bilgi verilene kadar oturumu ertelediğini Slovak TASR haber ajansı bildirdi.

Olay, Fico'nun destekçileriyle buluşmak üzere geldiği yerel Kültür Evi'nin önünde gerçekleşti. Polis, olay yerini kapattı.

Günlük gazete Dennik N'den bir muhabir, silah sesleri duyduktan sonra başbakanı bir arabaya taşınırken gördü.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıda yaralandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Slovakya 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title