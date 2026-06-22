Ukrayna: Rusya, limanlarımıza doğru hareket eden ticari gemilere saldırı düzenledi

UKRAYNA'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba, Rus ordusunun, ülkesine hareket eden ticari gemilere saldırı düzenlediğini ve saldırılar sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya doğru hareket eden sivil gemilere saldırı düzenlediğini duyurdu. Kuleba, "Ukrayna limanlarına giden 2 sivil ticari gemi, 22 Haziran gecesi Rus insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradı. İHA saldırısı, Panama bayraklı bir gemide yangın çıkmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğrayan Panama bandıralı gemide aşçı olarak görev yapan 58 yaşındaki bir Mısır vatandaşının hayatını kaybettiğini belirten Kuleba, "Aralarında Türkiye ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu 8 denizci, cankurtaran botuyla tahliye edilmek zorunda kaldı" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Palau ve Belize bayraklı gemilere de saldırdığını aktaran Kuleba, "Bu Rusya'nın işlediği bir savaş suçu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı