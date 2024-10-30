Rus mahkemesinden Google'a 20 desilyon dolarlık tarihi ceza

Rus mahkemesi, Youtube'da bazı Rus kanallarını kapattığı için Google'a dünyadaki tüm paranın toplamından daha fazla bir ceza verdi. Ceza miktarı 20 desilyon dolar olarak belirlendi.

Dava, aralarında Russia 1 ve Russia Today'in de bulunduğu 17 Rus televizyon kanalının şikayeti üzerine açıldı. Mahkeme, 2020 yılından bu yana her hafta ikiye katlanan bir ceza sistemi uyguladı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Google'ın üç aylık geliri 88,2 milyar dolar, şirketin toplam değeri 2 trilyon dolar, dünya ekonomisinin büyüklüğü ise yaklaşık 100 trilyon dolar. Verilen ceza tüm bu rakamların çok üzerinde.

Google, Ukrayna savaşı nedeniyle 2022'de Rusya'daki şirketini kapatmıştı. Rus birimi iflas etmesine rağmen, YouTube ve arama motoru gibi hizmetler Rusya'da hala erişilebilir durumda. Kremlin, Twitter ve Facebook'u yasaklamasına rağmen Google hizmetlerini henüz engellemedi.

Başlangıçta günlük 100 bin ruble olan ceza, ödenmediği için her gün ikiye katlanarak 36 basamaklı bir sayıya ulaştı. Google ise bu cezanın şirketin işleyişini etkilemeyeceğini belirtiyor.