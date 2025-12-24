Haberler

Rona Doğan Sural: 1 milyon sayfayı aşacak Epstein belgeleri yayınlanacak

Güncelleme:
Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Epstein belgelerinden ABD ekonomisine, Venezuela geriliminden Noel harcamalarına kadar birçok başlığı değerlendirdi. Sural, "Epstein belgelerinin yayınlanması hala devam ediyor" diyerek sürecin kapsamına dikkat çekti.

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan programda Melis Yaşar'ın konuğu olan Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD gündemindeki kritik gelişmeleri değerlendirdi. Epstein belgeleriyle ilgili sürecin henüz tamamlanmadığını belirten Sural, ekonomi ve dış politika başlıklarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"EPSTEIN BELGELERİNİN YAYINLANMASI HALA DEVAM EDİYOR"

Sural, Epstein dosyalarına ilişkin sürecin henüz sonuçlanmadığını vurgulayarak, "Epstein belgelerinin yayınlanması hala devam ediyor, belgeler toplam 1 milyon sayfaya ulaşabilir" dedi. Belgelerde yer alan fotoğraflar ve isimlerin, Epstein'in adasındaki olaylarla bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

"VENEZUELA'YA BİR KARA HAREKATI DÜŞÜK İHTİMAL"

ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası adımlarına değinen Sural, "Venezuela'ya bir kara harekatının başlaması düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı. Bölgedeki gelişmelerin daha çok diplomatik ve ekonomik baskılar üzerinden ilerlediğini belirtti.

"ABD EKONOMİSİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ"

ABD ekonomisine ilişkin verileri de paylaşan Sural, "ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü" dedi. Noel tatilleriyle birlikte tüketim harcamalarının rekor seviyeye ulaştığını belirten Sural, "2025 yılı itibariyle ilk kez bu harcamalar 1 trilyon doları geçmiş durumda" açıklamasında bulundu.

Melis Yaşar
Haberler.com / Dünya
