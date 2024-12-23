Putin ve Slovakya Başbakanı Gaz Transitini Görüştü

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kremlin'de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya gelerek ikili bir görüşme gerçekleştirdi. İki devlet başkanının görüşmesi, Rusya'nın doğalgazının Ukrayna üzerinden geçişine izin veren bir sözleşmenin süresinin dolmasına yaklaştığı sırada gerçekleştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kremlin'de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya gelerek ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Bir AB üyesi ülkenin liderinin Moskova'ya gerçekleştirdiği ender ziyaretlerden biri olan görüşmenin, Rusya'nın doğalgazının Ukrayna üzerinden geçişine izin veren bir sözleşmenin süresinin dolmasına yaklaştığı sırada gerçekleşmiş olması dikkati çekti.

"Avrupa ülkeleri Rus doğalgazı satın almaya devam edecek mi" tartışmaları

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ikili ilişkiler ve Ukrayna savaşına değinilen görüşme hakkında ayrıntı veremeyeceğini belirtirken, "Rus gazını almaya devam eden ve bunu ekonomilerinin normal işleyişi için gerekli gören Avrupa ülkelerinin tutumlarını biliyorsunuz. Dolayısıyla artık burada daha fazla dikkat gerektiren çok karmaşık bir durum var" dedi.

Fico da yaptığı açıklamada, Putin'in Rusya'nın Slovakya'ya gaz sağlamaya devam etme isteğini doğruladığını belirtti. Ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmanın yıl sonu biteceği göz önünde bulundurarak, Avrupa'ya gaz tedariğinin nasıl yapılacağına ilişkin çözüme ilişkin bir açıklama yapmadı.

Ukrayna ise gaz transit anlaşmasını yenilemeyi reddetti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, geçen hafta bunun yalnızca Rusya'ya savaş bitene kadar gaz için ödeme yapılmaması koşuluyla mümkün olabileceğini söyledi.