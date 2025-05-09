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Putin ve Lula, ABD Tarifelerini Görüştü

Putin ve Lula, ABD Tarifelerini Görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Lula ile Kremlin'de bir araya gelerek, ABD'nin gümrük tarifeleri ve iki ülke arasındaki ticaret meselelerini ele aldı. Lula, Washington'un korumacı politikalarını eleştirerek serbest ticaretin önemini vurguladı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Kremlin'de ABD tarifelerini görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı bugün Kremlin'de ağırladı. Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine dayalı ticaret politikalarının uluslararası ticaret üzerindeki etkileri ve ikili ticaret meseleleri konuşuldu.

Başkan Lula, açılış konuşmasında Washington'un korumacı politikalarını eleştirerek, Trump'ın yaklaşımının serbest ticaret ve çok taraflılığı zayıflattığını ifade etti. Lula, Brezilya ile Rusya'nın ticari ilişkilerini genişletmesi ve yeni iş birliği alanları keşfetmesi gerektiğini vurguladı.

Putin ise, "Bugün burada bu iş birliğimizi nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi konuşacağız" ifadeleriyle Rusya-Brezilya ilişkilerinin stratejik önemine ve iki ülkenin BM, BRICS ve G20 gibi küresel platformlardaki yakın iş birliğine dikkat çekti.

Görüşmede özellikle enerji, gübre ve gıda sektörlerinde ikili ticaretin de gündemde olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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