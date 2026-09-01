Modi'den Putin'e Savaşı Bitirme Çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Moskova'ya Ukrayna'daki savaşı bitirme çağrısı yaptı. Modi 31 Ağustos'ta yaptığı çağrıda, "Savaşta geçirilen her gün insanlığı geriye götürüyor ve barışa doğru atılan her adım insanlığa yeni umut ve coşku aşılıyor" dedi.Ekonomisi büyük ölçüde Moskova'dan gelen indirimli petrole bağımlı olan Modi, 2022'de Ukrayna'ya işgal başlattığından beri Putin'e birçok benzer çağrıda bulundu.BBC'nin Delhi ve Moskova'daki muhabirleri, Modi'nin çağrısına, Putin'in verebileceği yanıtı inceledi.Modi neden bu kadar açık konuştu?Modi'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik açıklamaları şaşırtıcı değil ve Hindistan'ın dış politikasında herhangi bir taktiksel değişikliğe işaret etmiyor.Aslında, savaşın başlamasından bir yıl bile geçmeden, 2022'de bölgesel bir zirvede konuşan Modi, Putin'e kamuoyu önünde "şimdi savaş zamanı değil" demişti.Ancak Modi'nin savaşa ilişkin şimdiki veya geçmişteki açıklamalarının Putin'e veya Rusya'nın stratejisinin bir reddi olarak görmek durumu aşırı basitleştirmek olur. Batı ülkeleri Modi'ye savaş konusunda net bir tavır alması için yoğun baskı uyguladı ama Delhi büyük ölçüde tarafsız kaldı. Bunun yerine savaşı sona erdirmek için diyaloğu savundu.Bu tutum birçok Batı başkentini memnun etmedi. Ancak buy başkentler, Modi ve Hindistan'a ilgilerini sürdürdüler çünkü Hindistan'ın ekonomisi göz ardı edilemeyecek kadar büyük ve hızla büyüyor. Bu bağlamda, Modi'nin açıklaması üçüncü bir ülkeyi memnun etme girişimi olarak görülemez.

Hatta bu, Hindistan'ın stratejik özerklik politikasıyla son derece uyumlu. Bu da şu soruyu akla getiriyor: Modi neden savaş hakkında bu kadar açık bir şekilde konuştu? Cevap, Rusya ile Hindistan arasındaki uzun soluklu ilişkilerde yatıyor. İki ülke, jeopolitik olaylara farklı açılardan baksalar bile, genellikle birlikte çalışmanın bir yolunu buldular. Delhi son 30 yılda Avrupa ve ABD ile daha yakın ilişkiler kurarken, Moskova Hindistan'ın en güçlü müttefiklerinden biri olmaya devam etti.Delhi, Rusya ve Çin ile birlikte BRICS ülkeler grubunun kurucu üyelerinden biri ve aynı zamanda bu iki ülkeyle birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü'nün de üyesi. Ancak aynı zamanda Delhi, Avustralya, Japonya ve ABD ile birlikte Dörtlü İttifak grubunun da bir üyesi. Moskova bu ilişkiden memnun değil.Yine de Moskova ve Delhi bu farklılıkların üstesinden gelmek için çaba sarf ediyorlar. Dahası, Rusya hala Hindistan'ın savunma ithalatının yaklaşık % 40'ını karşılıyor ve Delhi'nin enerji ihtiyaçlarının da istikrarlı tedarikçisi konumunda.Dolayısıyla, Modi'nin son açıklamasının Moskova-Delhi ilişkilerinde herhangi bir kırılmaya yol açması beklenmiyor ve uzmanlar bunun Putin veya diplomatları için sürpriz olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor. Batı ve Hindistan'daki Modi karşıtları ise başbakanın savaşa yönelik eleştirilerinde daha da ısrarlı olması gerektiğini düşünüyorlar.Putin'in yanıtı ne anlama geliyor?Bu, yabancı bir liderin Putin'i Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye açıkça çağırmasının ilk örneği değil.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, bundan sadece beş hafta önce Putin'e çatışmayı dondurmasını ve müzakere masasına geri dönmesini önermişti.Putin bunu yapmadı. Barış çağrılarının Putin'in hesaplarını değiştireceğine dair hiçbir işaret yok.Modi'nin ateşkes çağrısına Vladimir Putin, "Çok teşekkür ederim. Bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz" yanıtını verdi.Kibar ama muallak bir yanıt. ve benzer şekilde kararlılıktan uzak.Sonuçta, bir yol kısa olabilir. Ama aynı zamanda uzun da olabilir. Çok uzun da.Peki, "ilerleme" hangi hızda olacak?Ve en önemlisi, hangi yolda?Tüm kanıtlar, Kremlin'in Ukrayna'da askeri zafere doğru ilerlediğine hala ikna olduğunu gösteriyor. Bunu barış açısından ifade etmek gerekirse, Rusya'nın askeri başarıyla belirlediği şartlarda barışa "ilerlemek" anlamına geliyor.Dolayısıyla, şimdilik çatışmalar devam ediyor.Dört buçuk yıldan fazla süren savaş ve büyük askeri kayıplara rağmen Kremlin henüz zafer elde edemedi.Ukrayna'nın savaşı Rus topraklarına taşıma başarısı da elde etti.Örneğin, Rus petrol rafinerilerine yönelik uzun menzilli insansız hava aracı saldırıları, ülke genelinde yakıt kıtlığına ve benzin kuyruklarına yol açtı.

Son günlerde Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.Kommersant gazetesi bu sabah şöyle yazdı: "[Rusya] Ukrayna'nın askeri-sanayi tesislerine ve kritik altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdıktan sonra, Rus tarafı askeri çatışmada zamanın Kiev'in aleyhine işlediğine inanıyor."Putin buna inanırken "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaş ara vermeye gönülsüz olacaktır.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .