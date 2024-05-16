Üye Girişi
Haberler
BBC

Putin'in Çin ziyareti başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti başladı. Putin, Çin lideri Şi Cinping ile stratejik ortaklığı derinleştirmeyi umut ediyor. Ziyaret, Putin'in yeni başkanlık dönemindeki önceliklerini gösteriyor. Rusya-Çin ticareti rekor seviyeye ulaşmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki gün sürecek olan Çin ziyareti başladı.

Bu, Putin'in geçen hafta resmi olarak başlayan 5. dönem başkanlığının ilk resmi ziyareti. Bu anlamda Putin, 6 yıl sürecek olan yeni başkanlık dönemindeki önceliklerinin de işaretini vermiş oluyor.

ABD'nin en güçlü iki jeopolitik rakibinin buluşmasında Kremlin, Pekin'le stratejik ortaklığı derinleştirmeyi umut ediyor. Batı da ziyareti yakından izliyor.

Çin ve Rusya Şubat 2022'de, Putin'in binlerce askerini Ukrayna'ya göndermesinden günler önce Pekin'e yaptığı ziyarette, "sınırsız iş birliği" niyeti açıklamışlardı.

Bu Putin ile Çin lideri Şi Cinping'in son 15 aydaki üçüncü görüşmesi olacak.

Cinping de üçüncü dönem başkanlığının başlamasından kısa bir süre sonra, Mart 2023'de Moskova'yı ziyaret etmişti.

Putin'in ziyareti nedeniyle Pekin'deki Chang'an Caddesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı ve Tiananmen Meydanı Rusya ve Çin bayraklarıyla süslendi.

Rusya'nın Ukrayna savaşı ve Çin desteği

Putin ziyaret öncesi Çin'in resmi Xinhua haber ajansına yaptığı açıklamada, Çin lideri Şi'ye "ulusal çıkarlar ve karşılıklı derin güvene dayalı bir stratejik ortaklık" kurmaktaki yardımları için teşekkür etti. Putin yeni başkanlık döneminin ilk ziyaretini de bu nedenle Çin'e yaptığını vurguladı.

Putin, Moskova-Pekin ilişkilerinin mevcut seviyesini de "benzeri görülmemiş bir stratejik ortaklık" olarak tanımladı.

Ukrayna'da iki yılı geride kalan savaş nedeniyle Batı dünyasının Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar karşısında, Çin Rusya'nın en önemli ticari ortaklarından.

Ancak, Rusya'ya askeri teknoloji ve ekipman sağladığı iddiasıyla Pekin'e yönelen uluslararası baskı da artıyor.

Çin ise Rusya'ya askeri destek ya da silah sağlamadığını savunuyor ancak Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamayı da reddediyor.

Rusya-Çin ticareti 2023 yılında 240 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Putin'in programında neler var?

Putin'i Çin'de yoğun bir iki gün bekliyor.

Bugün Şi Cinping'le yapacağı ikili görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı da kutlanacak.

Kremlin görüşmede stratejik iş birliği kapsamında onlarca ortak belge ve deklarasyonun imzalanacağını belirtti.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un genel müdürü Yuri Borisov ve Askeri-Teknik İş Birliği Federal Servisi başkanı Dmirty Shugaev de Çin'de bazı görüşmelerde bulunacak.

Putin'in Çin Başbakanı Li Qiang ile de görüşmesi bekleniyor.

Cuma günüyse Putin, Rusya'yla yakın kültürel ve tarihi bağları olan Harbin kentinde, Çin-Rusya İş Konferansı'na katılacak. Putin Çin'in kuzeydoğusundaki bu kentte, 1946 yılında kentin kurtuluşunda hayatını kaybeden Rus askerleri için yapılmış olan anıtı da ziyaret edecek.

BBC

Vladimir Putin Rusya Dünya Güncel Haberler

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Bakmadan Geçme

16 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 16 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 16 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 16 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Brighton Chelsea maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Chelsea maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.United Newcastle maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.United Newcastle maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester United Newcastle maçı CANLI izle! 15 Mayıs MANU Newcastle maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Brighton Chelsea maçı CANLI izle! 15 Mayıs Brighton Chelsea maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? VAR kalkıyor mu? Premier Lig'de VAR sistemi kaldırılacak mı?
Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title