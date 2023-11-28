Putin: Batı'nın isteği Rusya'yı bölmek ve yağmalamak

Dünya Rusya Halk Konseyi'nde konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin kendilerine dair politikalarını hedef alarak, "Batı'nın isteği Rusya'yı bölmek ve yağmalamak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Ortodoks Kilisesi çatısı altında düzenlenen Dünya Rusya Halk Konseyi'ne görüntülü mesaj gönderdi. Muhafazakar değerler ve Rusya'nın dünyadaki konumu üzerine önemli ifadeler kullanan Putin, Batılı ülkeleri hedefine aldı. Rusya'nın büyük ve çok kültürlü bir ülke olduğunu, kültür, gelenek ve görenek çeşitliliği nedeniyle ülkesinin avantaj sağladığını dile getiren Putin, "Hangi tehditle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bugün Rus düşmanlığı, diğer ırkçı ve neo-Nazizm biçimleri Batılı yönetici elitlerin neredeyse resmi ideolojisi haline geldi. Bu sadece Ruslara değil, Rusya'nın tüm halklarına yöneliktir. Kültürler, gelenekler, diller ve etnik gruplar arasındaki çeşitliliğimiz ve birliğimiz, batılı ırkçıların ve sömürgecilerin aklına, topyekün parçalama, baskı ve sömürüye dayalı zalim planına kesinlikle uymuyor. Etnik gruplar veya dinler arası çatışmaya yol açmaya yönelik her türlü dış müdahaleyi, provokasyonu, ülkemize karşı saldırgan eylemler olarak gördüğümüzü, terörizmi ve aşırıcılığı bir kez daha Rusya'ya bizimle savaşmak için bir araç olarak kullanma girişimi olarak gördüğümüzü vurgulamak isterim. Biz de buna karşı tavrımızı göstereceğiz" dedi.

"Dünya'da adil düzenin oluşmasında ön saflarda yer alan Rusya'dır"

Dünyanın artık çok kutuplu bir düzen istediğini söyleyen Putin, "Tek bir hegemonun diktatörlüğünün yıprandığını açıkça görüyoruz. Kargaşaya sürükleniyor ve etrafındakiler için daha da tehlikeli hale geliyorlar. Bu zaten açık bir şekilde görülüyor. Tüm dünya çoğunluğu adil dünya düzenine doğru giderken bu düzenin oluşmasında ön saflarda yer alan Rusya'dır. Tarihte birçok kez olduğu gibi, dünya hakimiyeti ve ayrıcalık iddiasında bulunanların önünde duran biz olduk, Rus dünyası oldu" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Rus ordusuna da mesaj gönderirken Rus ordusunun Ukrayna'dan ilhak edilen bölgelerde görev yaparak Rusya'yı koruduğunu vurguladı. - MOSKOVA