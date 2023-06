Pentagon Belgeleri'ni sızdıran Daniel Ellsberg hayatını kaybetti

Vietnam Savaşı ile ilgili sırların yer aldığı Pentagon Belgeleri'ni sızdıran Daniel Ellsberg, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Pentagon Belgeleri'ni sızdıran Amerikalı siyasetçi ve analist Daniel Ellsberg, hayatını kaybetti. Ellsberg'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, şubat ayında pankreas kanserine yakalanan 92 yaşındaki Daniell Ellsberg bu sabah vefat etti.

Daniel Ellsberg, ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'nin 1945-1967 yılları arasında Vietnam'daki siyasi-askeri müdahalesini konu alan Pentagon Belgeleri'ni sızdırmıştı. Ellsberg'in sızdırdığı bilgiler ilk kez 1971'de The New York Times gazetesinin ön sayfasında yer almış, bu olay Amerika'da basın özgürlüğünün savunulmasında en önemli yasal kararın alınmasına yardımcı olmuştu. Belgeleri hazırlayanlardan biri olan Ellsberg'in bu hamlesi The Post gibi birçok popüler filme konu olmuştu. - WASHINGTON