Papa Franciscus, İsrailli ve Filistinli heyetlerle görüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrailli ve Filistinli heyetlerle görüşerek barış çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, biri Gazze'de yakınları esir olan İsrailli, diğeri ise yakınları İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli, iki heyetle görüştü.

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda çarşamba günleri halka açık genel kabul oturumu yapan Papa, oturumdaki konuşmasında İsrail ve Filistin'de yaşananlara değindi.

Papa Franciscus, genel kabul oturumu öncesinde İsrailliler ve Filistinlilerden oluşan iki heyetle görüştüğünü belirterek, "Bu sabah, biri Gazze'de yakınları esir olan İsrailli, diğeri ise yakınları İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli olmak üzere iki heyet kabul ettim. Çok acı çekiyorlar, ikisinin de nasıl acı çektiğini gördüm." dedi.

İnananları barış için çok dua etmeye çağıran Papa, "Filistin halkı için dua ediyoruz, İsrail halkı için dua ediyoruz çünkü barış gelsin." diye konuştu.

Vatikan'ın resmi yayın organı VaticanNews'ta yer alan haberde de Papa'nın iki heyeti ayrı ayrı kabul ettiği ve her birinin acısına manevi yakınlık gösterme amacı taşıdığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 69, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 225 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 78 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, Katar ve Mısır'ın arabulucuğunda esir takası anlaşmasına vardı. Bu kapsamda, çatışmalara 4 günlük insani ara verileceği, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağı bildirildi.