Panama'da 6.7 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC), Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasındaki bağlantı ülkelerinden biri olan Panama'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC), Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasındaki bağlantı ülkelerinden biri olan Panama'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya