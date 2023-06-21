Pakistan'da develer geleneksel desenlerle süslendi

Pakistan'ın Karaçi kentindeki berberler, Kurban Bayramı öncesinde develerin tüylerini kesip geleneksel desenlerle süsledi. Ülkenin Karaçi kentindeki berberler develeri geleneksel motiflerle süsledi. Her yıl Kurban Bayramı öncesi bu sanatı icra eden berberler ve süslü develer Pakistanlılar tarafından büyük ilgi görüyor.

- Pakistan'da develer Kurban Bayramı öncesinde geleneksel desenlerle süslendi

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentindeki berberler, Kurban Bayramı öncesinde develerin tüylerini kesip geleneksel desenlerle süsledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Pakistan'da renkli görüntüler kaydedildi. Ülkenin Karaçi kentindeki berberler develeri geleneksel motiflerle süsledi. Makasları ile önce develerin tüylerini kesen berberler, daha sonra bu motiflere kına ile renk verdi. Saatler süren süsleme işleminin ardından develer farklı aşamalardan geçerek satışa sunuldu.

Yaklaşık 40 yıldır bu işi yapan Hassan Ali, mesleği atalarından öğrendiğini, develerin tüylerin kesiminin sadece gelir kaynağı olmadığını, aynı zamanda onun için bir tutku olduğunu ifade etti.

Pakistanlıların, Kurban Bayramı için en iyi ve en güzel kurbanlık hayvanları seçmesi nedeniyle ülkede deve süslemenin özellikle bu zamanlarda yaygın olduğu belirtiliyor. Her yıl Kurban Bayramı öncesi bu sanatı icra eden berberler ve süslü develer Pakistanlılar tarafından büyük ilgi görüyor.