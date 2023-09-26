Özbekistan'ın bağımsızlığının 32. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Özbekistan'ın bağımsızlığının 32. yıl dönümü Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Özbekistan'ın bağımsızlığının 32. yıl dönümü Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Saidov, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Türkiye'nin geçmişinde büyük başarılara imza attığını belirten Saidov, "Bugün, dünyanın gözü önünde emsalsiz başarıları elde ediyor olan yeni Türkiye yükseliyor, ülkenin itibarı artıyor, potansiyeli yükseliyor. Özbekistan halkı, Türkiye'nin her bir başarısını sevinçle kabul ediyor." dedi.

Saidov, Türkiye-Özbekistan arasındaki turizm alanındaki işbirliklerinin yeni bir aşamaya geçtiğini ve bu işbirliklerini tüm alanlarda artırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Biz, Türkiye ile işbirliklerini daha da geliştirmekten yanayız." diyen Saidov, iki ülke arasında büyük bir potansiyelin olduğunu ifade etti.

Saidov, Özbekistan olarak daha fazla Türk vatandaşını misafir etmek istediklerini kaydederek son yıllarda iki ülke liderinin iradeleri sayesinde işbirliklerinin üst düzeye çıktığını söyledi.

Özbekistan'da Türk sermayeli şirketlerin giderek arttığını belirten Saidov, bu yatırımları ülkesinin ekonomisine olan güvenin göstergesi olarak yorumladıklarını aktardı.

Saidov, İslam dünyası ülkeleri arasından ülkesine en çok ziyaretin Türkiye'den olduğunu söyleyerek ülkesinin turizm alanındaki yatırımlarına ilişkin bilgiler paylaştı.

"Cumhurbaşkanımızın kararnameleriyle, Özbekistan'ın Semerkant vilayeti, Türk tecrübesi temelinde geliştirilecek özel bölge olarak ilan edilmiş bulunuyor." ifadesini kullanan Saidov, Semerkant'ın Türk kardeşleri için değerli olduğunu dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam da ikili ilişkilerin geliştirilmesine, kalkınma çalışmalarına ve turizm faaliyetlerine Türkiye'nin bir ferdi olarak her zaman katkı vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Devletlerin yapmış olduğu çalışmaların çok kıymetli olduğunu söyleyen Çam, "Altyapılar, mevzuat değişiklikleri, büyük birtakım ihtiyaçların karşılanması. Ama sadece devletlerin yapmasıyla tabii ki de yeterli değil özel sektöre de çok önemli işler düşüyor. Yatak kapasitelerinin artırılması, ulaşım noktalarının artırılması, uçuş sayılarının, koltuk sayılarının artırılması, birtakım ihtiyaçların, hizmetlerin artırılması, o alanda da çok ciddi çalışmaların olduğunu görüyorum. Turizm potansiyeli birden gelişmez. Biz de Türkiye olarak 80'li yıllardan bu tarafa sürekli yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çam, Özbekistan'ın da turizm alanında başarılarını katbekat artıracağına inandığını belirterek tarihten gelen büyük bir muhabbetle o topraklara olan sevgilerinin, saygılarının, özlemlerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, davetlilere Özbek mutfağından yemekler ikram edildi.