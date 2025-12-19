Haberler

Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı

Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brüksel'de on binlerce çiftçinin düzenlediği sert protestolar sonrası AB ile Mercosur ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasının imzalanması en az bir ay ertelendi. Çiftçiler, Güney Amerika'dan gelecek ucuz tarım ürünlerinin Avrupa'daki yerel üretimi tehdit edeceğini savunurken, protestolar AB Liderler Zirvesi'ni de gölgede bıraktı.

  • Avrupa Birliği ile Mercosur arasındaki serbest ticaret anlaşmasının imza süreci en az bir ay ertelendi.
  • Brüksel'de yaklaşık 10 bin çiftçi traktörleriyle otoyolları ve şehir merkezini trafiğe kapattı.
  • Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'nın Brezilya'ya planlanan ziyareti iptal edildi.

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika ortak pazarı Mercosur arasında yaklaşık 25 yıldır süren serbest ticaret müzakereleri, Brüksel'de on binlerce çiftçinin katıldığı sert protestoların ardından ertelendi. Bu hafta sonu Brezilya'da imzalanması planlanan anlaşma kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'nın yapacağı ziyaret iptal edildi.

TRAKTÖRLERLE BAŞKENTİ KİLİTLEDİLER

Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen yaklaşık 10 bin çiftçi, traktörleriyle Brüksel'e girerek otoyolları ve şehir merkezini trafiğe kapattı. Gösteriler sırasında saman balyaları ve lastikler yakıldı, patates ve yumurtalarla protesto yapıldı. Polisle çiftçiler arasında sert çatışmalar yaşanırken, yaralanmalar ve gözaltılar oldu.

Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı

ZİRVE PROTESTOLARIN GÖLGESİNDE KALDI

Aynı gün toplanan AB Liderler Zirvesi, Brüksel sokaklarındaki kaosun gölgesinde gerçekleşti. Protestolar nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen zirveye bir saatten fazla gecikmeyle katıldı.

ÇİFTÇİLER KOMİSYON VE KONSEY İLE MASAYA OTURDU

Gösteriler sürerken Avrupa'daki çiftçi örgütlerini temsil eden COPA ve COGECA yöneticileri, Avrupa Parlamentosu'nda Ursula von der Leyen, António Costa ve ilgili komiserlerle bir araya geldi. Çiftçi temsilcileri, Mercosur ülkelerinden yapılacak ucuz tarım ithalatının Avrupa'daki yerel üretimi tehdit edeceğini vurguladı.

Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı

"SÖZ DEĞİL, EYLEM İSTİYORUZ"

Toplantının ardından von der Leyen ve Costa sosyal medya hesaplarından çiftçilere destek mesajları paylaştı. Ancak bu açıklamalar çiftçi örgütleri tarafından yeterli bulunmadı. COPA-COTEGACA, "Sözler eylemlerle örtüşmeli" mesajıyla geri adım atılmayacağını duyurdu.

ORBAN'DAN AB LİDERLİĞİNE SERT ELEŞTİRİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da protestolar sırasında Brüksel'den görüntüler paylaşarak AB yönetimini eleştirdi. Orban, tarım desteklerinin kesilmesine ve kaynakların Ukrayna'ya aktarılmasına tepki gösterdi.

Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı

ANLAŞMA EN AZ 1 AY ERTELENDİ

Artan baskılar üzerine Avrupa Komisyonu, AB-Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması'nın imza sürecinin en az bir ay ertelendiğini açıkladı. Fransa, Polonya ve İtalya'nın anlaşmaya karşı olduğu da kulislerde konuşuluyor.

ÇİFTÇİLER MERCOSUR'A NEDEN KARŞI?

AB-Mercosur anlaşması; Brezilya, Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Bolivya'yı kapsayan pazarda gümrük vergilerinin büyük ölçüde kaldırılmasını ve 700 milyondan fazla nüfusu kapsayan bir serbest ticaret alanı oluşturmayı hedefliyor. Avrupalı çiftçiler ise Güney Amerika'dan gelecek ucuz tarım ürünlerinin haksız rekabet yaratacağını ve yerli tarımı çökertme riski taşıdığını savunuyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş

Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş
90 dakika sahada kalan Icardi'den maç sonu korkutan görüntü

90 dakika sahada kalan Icardi'den maç sonu korkutan görüntü
title