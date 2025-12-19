Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika ortak pazarı Mercosur arasında yaklaşık 25 yıldır süren serbest ticaret müzakereleri, Brüksel'de on binlerce çiftçinin katıldığı sert protestoların ardından ertelendi. Bu hafta sonu Brezilya'da imzalanması planlanan anlaşma kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'nın yapacağı ziyaret iptal edildi.

TRAKTÖRLERLE BAŞKENTİ KİLİTLEDİLER

Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen yaklaşık 10 bin çiftçi, traktörleriyle Brüksel'e girerek otoyolları ve şehir merkezini trafiğe kapattı. Gösteriler sırasında saman balyaları ve lastikler yakıldı, patates ve yumurtalarla protesto yapıldı. Polisle çiftçiler arasında sert çatışmalar yaşanırken, yaralanmalar ve gözaltılar oldu.

ZİRVE PROTESTOLARIN GÖLGESİNDE KALDI

Aynı gün toplanan AB Liderler Zirvesi, Brüksel sokaklarındaki kaosun gölgesinde gerçekleşti. Protestolar nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen zirveye bir saatten fazla gecikmeyle katıldı.

ÇİFTÇİLER KOMİSYON VE KONSEY İLE MASAYA OTURDU

Gösteriler sürerken Avrupa'daki çiftçi örgütlerini temsil eden COPA ve COGECA yöneticileri, Avrupa Parlamentosu'nda Ursula von der Leyen, António Costa ve ilgili komiserlerle bir araya geldi. Çiftçi temsilcileri, Mercosur ülkelerinden yapılacak ucuz tarım ithalatının Avrupa'daki yerel üretimi tehdit edeceğini vurguladı.

"SÖZ DEĞİL, EYLEM İSTİYORUZ"

Toplantının ardından von der Leyen ve Costa sosyal medya hesaplarından çiftçilere destek mesajları paylaştı. Ancak bu açıklamalar çiftçi örgütleri tarafından yeterli bulunmadı. COPA-COTEGACA, "Sözler eylemlerle örtüşmeli" mesajıyla geri adım atılmayacağını duyurdu.

ORBAN'DAN AB LİDERLİĞİNE SERT ELEŞTİRİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da protestolar sırasında Brüksel'den görüntüler paylaşarak AB yönetimini eleştirdi. Orban, tarım desteklerinin kesilmesine ve kaynakların Ukrayna'ya aktarılmasına tepki gösterdi.

ANLAŞMA EN AZ 1 AY ERTELENDİ

Artan baskılar üzerine Avrupa Komisyonu, AB-Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması'nın imza sürecinin en az bir ay ertelendiğini açıkladı. Fransa, Polonya ve İtalya'nın anlaşmaya karşı olduğu da kulislerde konuşuluyor.

ÇİFTÇİLER MERCOSUR'A NEDEN KARŞI?

AB-Mercosur anlaşması; Brezilya, Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Bolivya'yı kapsayan pazarda gümrük vergilerinin büyük ölçüde kaldırılmasını ve 700 milyondan fazla nüfusu kapsayan bir serbest ticaret alanı oluşturmayı hedefliyor. Avrupalı çiftçiler ise Güney Amerika'dan gelecek ucuz tarım ürünlerinin haksız rekabet yaratacağını ve yerli tarımı çökertme riski taşıdığını savunuyor.