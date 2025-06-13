Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı

Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı
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Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı
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İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı başlattı. İsrail'in 300'den fazla saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda askerî hedefin ilk saldırıda vurulduğu aktarıldı. İsrail'in saldırıları sonrasında altın ve petrolde tarihi zirveler görüldü. Ons altın 3 bin 444 dolara, gram altın ise 4 bin 336 TL'ye yükseldi. Aynı zamanda brent petrol de 78,45 doları gördü.

İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yönelik bu sabaha karşı "önleyici, kesin ve birleşik bir saldırı" başlattı. İran medyasında, başkent Tahran ve Tebriz başta olmak üzere İran'ın çeşitli bölgelerinde 300'den fazla saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda askerî hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtildi.

PİYASALARDA DEPREM

İsrail'in saldırılarının ardından altın ve petrolde tarihi zirveler görüldü. Ons altın 3 bin 444 dolara fırlarken, gram altın 4 bin 380 TL'yi aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTIN TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDE

ABD'nin Orta Doğu'daki elçilik personellerini tasfiye etmesinin ardından diken üzerinde bekleyen piyasalar, saldırı haberiyle birlikte büyük bir çalkantı yaşadı. Ons altın saldırı sonrası 3 bin 430 doları aştı. Gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Ons altın sabah seansında 07.57'de 3 bin 427 dolarda bulunuyor. Gram altın 4 bin 336 lirayı geçerek tarihin en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da fiziki gram satış fiyatı 4.440 TL'yi aşarken, çeyrek altın da 7.150 TL'ye yaklaştı.

PETROL FIRLADI

Petrol fiyatları, İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından yükselişe geçti. Brent petrol Türkiye saatiyle sabah seansında aynı saat diliminde 78,45 seviyesine yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 77,59 dolara yükseldi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPoyraz:

tamam bahane hemen hazır

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Haber YorumlarıHodemmi 042:

zaten amaçları bu kureselcileri nn

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