Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

İngiltere'nin Blackburn kentinde yaşayan Amjad Khan ve ailesi, yalnızca 20 sterlinlik (Yaklaşık 1150 TL) bir yakıt alımının ardından kendilerini beklenmedik bir hukuki ve dijital yaptırım sürecinin içinde buldu.

NAKİT ÖDEME YAPILDI, KARA LİSTEYE ALINDI

Akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinin ödemesini nakit olarak yaptıklarını söyleyen aile, ödeme yapılmadığı iddiasıyla otomatik sistem üzerinden kara listeye alındı. İstasyon sahibi şirket aileye gönderilen resmi bildirimde 20 sterlinlik yakıt bedeline ek olarak 30 sterlinlik idari ücret de talep edildi.

1300'DEN FAZLA İSTASYONDA YAKIT YASAĞI

İtiraz süreci devam ederken Amjad Khan ve ailesi, şirketin plaka tanıma sisteminin kurulu olduğu 1300'ü aşkın akaryakıt istasyonunda fiilen yakıt alamaz hale geldi. Aracıyla istasyona giren aile, sistemin otomatik alarm verdiğini ve hizmet alamadıklarını belirtti. Ailenin bir ferdi olan Nasim Khan, bu durumun günlük yaşamlarını ciddi biçimde etkilediğini, Londra'da yaşayan oğullarını "yolda benzinsiz kalma" endişesi nedeniyle ziyaret edemediklerini anlattı.

BİR YIL SONRA GELEN ÇELİŞKİLİ KANITLAR

Amjad Khan, ödemenin yapıldığını kanıtlamak amacıyla istasyon kamera kayıtlarının incelenmesini istedi ancak bu talebi uzun süre karşılanmadı. Süreç uzadıkça borç miktarı da artarak 140 sterline, yani yaklaşık 8 bin TL'ye kadar çıktı.

Yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştirilen arabuluculuk görüşmesinde şirket, plaka tanıma sisteminden alınan bir görüntü ile istasyon çalışanının el yazısıyla tuttuğu bir notu delil olarak sundu. Ancak Khan ailesi, bu iki belgenin birbiriyle örtüşmediğini savundu. İddiaya göre notta aracın istasyondan saat 22.28'de ayrıldığı yazılıyken, kamera görüntüsünde aracın 22.31'de hâlâ yakıt aldığı görülüyordu.

DAVA AÇILDI, ŞİRKET GERİ ADIM ATTI

Khan ailesine dava açıldı ancak duruşma günü geldiğinde şirketin şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. Olayın basına yansımasının ardından benzer mağduriyetler yaşayan başka sürücüler de ortaya çıktı. Guardian Money'ye konuşan eski bir şirket çalışanı, şirketin plaka tanıma yazılımında ciddi sorunlar bulunduğunu ve bu problemlerin en az 2023'ten bu yana bilindiğini öne sürdü. Şirket ise iddiaları kabul etmeyerek sistemlerinin "piyasadaki en gelişmiş çözümlerden biri" olduğunu savundu.