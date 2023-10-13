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Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki ayrı olayda toplam 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 25 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer olayda ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 40 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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