Mekke'de 1,8 milyon hacı bayram namazını kıldı

Hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan 150 ülkeden 1,8 milyon hacı, Kurban Bayramı namazını kıldı. Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan 1,8 milyon Müslüman, Arafat vakfesini tamamladıktan sonra bayram namazı için Kabe'ye geldi. Burada ziyaret tavafını tamamlayan milyonlarca hacı bayram namazını kıldı. Hacılar, namaz sonrası Müzdelife Vakfesi yaptıktan sonra Mina'ya hareket ederek Akabe Cemresine yedi tas atacaklar.