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Mekke'de 1,8 milyon hacı bayram namazını kıldı

Dünya Haberleri

Hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan 150 ülkeden 1,8 milyon hacı, Kurban Bayramı namazını kıldı. Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan 1,8 milyon Müslüman, Arafat vakfesini tamamladıktan sonra bayram namazı için Kabe'ye geldi. Burada ziyaret tavafını tamamlayan milyonlarca hacı bayram namazını kıldı. Hacılar, namaz sonrası Müzdelife Vakfesi yaptıktan sonra Mina'ya hareket ederek Akabe Cemresine yedi tas atacaklar.

- Mekke'de 1,8 milyon hacı bayram namazını kıldı

MEKKE - Hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan 150 ülkeden 1,8 milyon hacı, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan 1,8 milyon Müslüman, Arafat vakfesini tamamladıktan sonra bayram namazı için Kabe'ye geldi. Burada ziyaret tavafını tamamlayan milyonlarca hacı bayram namazını kıldı.

Hacılar, namaz sonrası Müzdelife Vakfesi yaptıktan sonra Mina'ya hareket ederek Akabe Cemresine yedi tas atacaklar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Kurban Bayramı Mekke Hac Dünya Haberler

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