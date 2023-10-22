Mario Balotelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One minute" videosuyla Filistin'e destek verdi
Dünya Haberleri
Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "One minute" tepkisiyle Filistin'e destek verdi. Erdoğan'ın o tepkisi 2009 yılında Gazze saldırılarını meşrulaştıran dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e karşı verilmiş ve dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli, günlerdir İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "One minute" videoyu paylaşarak destek oldu.
BALOTELLI'DEN "ONE MINUTE" PAYLAŞIMI
Yıldız golcü Balotelli, Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışına tepki gösterdiği anları içeren videoyu yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2009 yılında gösterdiği "one minute" tepkisi dünya genelinde yankı uyandırmıştı.
ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI
Yıldız futbolcu Balotelli, ikinci dönemini yaşadığı Adana Demirspor'da bu sezon çıktığı 2 maçta 2 gol kaydederek adından söz ettirmeye devam ediyor.