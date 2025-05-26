Macron, Vietnam ile Savunma ve Ticaret Alanında İş Birliği Çağrısında Bulundu

Macron, Vietnam ile Savunma ve Ticaret Alanında İş Birliği Çağrısında Bulundu
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hanoi'de Vietnam liderleriyle yaptığı görüşmelerde savunma ve ticaret alanlarında iş birliğini artırma çağrısında bulundu. Macron, çeşitli anlaşmaların yanı sıra kritik sektörlerdeki desteklerini de vurguladı.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savunma ve ticaret alanlarında Vietnam'la daha yakın iş birliği çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Vietnam'ın başkenti Hanoi'yi ziyaret etti. Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile bir araya gelen Macron, özel hava yolu şirketi Vietjet ve Airbus arasında 20 adet A330-900 uçağının satış anlaşmasının yanı sıra savunma, nükleer enerji ve ticaret alanlarında da anlaşmalar imzaladı.

Fransa'nın Vietnam'ı kritik mineraller, yüksek hızlı demir yolu, sivil nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve havacılık gibi kilit sektörlerde de destekleyeceğini belirten Macron, iki ülkenin bu alanlarda ortak çalışabileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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