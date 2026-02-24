Macron: Rusya'nın Ukrayna Savaşı 1,2 Milyon Kayıp Verdi

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna savaşındaki kayıplarının 1,2 milyonu aştığını belirterek, "Bu savaş Rusya için askeri, ekonomik ve stratejik olmak üzere üçlü bir başarısızlıktır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Savaşın bilançosuna dikkat çeken Macron, geride kalan 4 yılda 15 bin Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce çocuğun ailelerinden koparıldığını ve altyapıların kasıtlı olarak hedef alındığını kaydetti. Rus ordusunun kayıplarına da değinen Macron, "1,2 milyondan fazla Rus askeri yaralandı veya öldü. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek Rus savaş zayiatıdır. Bu kayıplarla karşı karşıya kalan Rusya, Afrika kıtasından hiçbir eğitimi olmayan kişileri Ukrayna cephesine savaşmaya gönderiyor" ifadelerini kullandı.

'SADECE YÜZDE 1'İNİ ALABİLDİLER'

Kremlin yönetiminin Ukrayna'yı birkaç gün içinde ele geçirme vaadine rağmen, Kasım 2022'den bu yana Ukrayna topraklarının sadece yüzde 1'inin alınabildiğini ifade eden Macron, Ukrayna'nın geçen ay yeniden toprak kazandığını hatırlattı. Savaşın Rusya için askeri, ekonomik ve stratejik olmak üzere üçlü bir başarısızlık olduğunu belirten Macron, bu durumun zayıflatılması umulan Avrupa'yı kenetlediğini ve Rusya'nın engellemek istediği NATO genişlemesini tam aksine güçlendirdiğini vurguladı.

Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik desteğinin kararlılıkla süreceğinin altını çizen Macron, şu ana kadar 170 milyar avroluk finansal, askeri, insani ve enerji yardımının seferber edildiğini bildirdi. Alınan kararlara atıfta bulunan Macron, "Aralık ayındaki AB Konseyi'nde, Ukrayna'ya önümüzdeki iki yıl boyunca öngörülebilir bir finansman sağlamak için 90 milyar avroluk bir kredi üzerinde anlaştık. Bunu sorgulamak için hiçbir gerekçe yok, artık bunu hayata geçirmeliyiz. Ekipman ve mühimmat teslimatları, eğitim, güçlendirilmiş hava savunması ve dron karşıtı yetenekler ile halihazırda tedarik edilen sistemlere yönelik destek devam edecek" açıklamasını yaptı.

Yaptırımların süreceğini ve Rusya'nın savaş ekonomisi ile 'gölge filosunu' hedef almaya devam edeceklerini belirten Macron, Ukrayna'nın kıtanın ilk savunma hattı olduğunu ve Avrupa'nın yorgunluğa düşmeden Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı