Macron'dan AB üyelerine çağrı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Avrupa Birliği eurobond'lar aracılığı ile kendi sistemini yaratmalı" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı Avrupa gazetelerine verdiği röportajda, Birliğe ve politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macron, 9 yıldır daha egemen bir Avrupa için mücadele ettiğini söyleyerek, "Kavramsal dönüşümün gerçekleştiğini ve birkaç yıl önce hayal bile edilemeyecek pek çok adımın atıldığını düşünüyorum. Mesela, ortak finansmanlar ve projelerle bir Avrupa savunması inşa edildi. Bu ideolojik mücadeleyi kazandık ancak doğru hızda değiliz ve doğru ölçekte de değiliz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın giderek daha belirsiz bir dünyada var olmaya çalıştığını belirten Macron, "Bizi sonsuza kadar koruyacağını düşündüğümüz ABD artık şüphe yaratıyor. Sonsuza kadar ucuz enerji sağlayacağı düşünülen Rusya defteri üç yıldır kapandı. İhracat pazarı olarak görülen Çin ise giderek daha acımasız bir rakibe dönüştü" diye konuştu.

Macron, Avrupa için bir uyanış olması gerektiğini kaydederek, 450 milyon insan ile kıtanın muazzam bir güce sahip olduğunu aktardı. AB üye ülkelerinin gücü birlikte düşünmediğini vurgulayan Macron, "Çünkü 1945'e kadar güç, aramızdaki iç savaş demekti" açıklamasında bulundu.

'KÜRESEL PİYASALAR DOLARA KARŞI ALTERNATİF ARIYOR'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın sanayiyi koruması gerektiğinin altını çizerek, "Çinliler yapıyor, Amerikalılar yapıyor. Avrupa bugün dünyanın en açık pazarı. Burada mesele korumacılık değil, tutarlılık. Avrupalı olmayan ithalatçılara uygulamadığımız standartları Avrupalı üreticilere de dayatmamak" dedi.

Küresel piyasaların dolara karşı alternatif aradığına dikkati çeken Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) eurobond'lar aracılığı ile kendi sistemini yaratarak bu tarihi fırsatı değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Macron, "Küresel piyasa giderek dolar karşısında tedirgin. Alternatif arıyor. Ona Avrupa borcu sunalım. Hukuk devleti ve demokrasi, yatırımcılar için devasa bir çekim gücü. Karşımızda otoriter bir Çin var; diğer tarafta ise hukuk devletinden uzaklaşan ABD" değerlendirmesinde bulundu.