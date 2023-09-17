Libya'da şiddetli sellerden etkilenen bölgelerde 38.640 kişi yerinden edildi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'nın Daniel Akdeniz fırtınasının tetiklediği şiddetli sellerden etkilenen bölgelerinde 38.640'tan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Sel felaketi, Libya'nın kuzeydoğusundaki bazı bölgeleri yerle bir etti.

TRABLUS, 17 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'nın Daniel Akdeniz fırtınasının tetiklediği şiddetli sellerden etkilenen bölgelerinde 38.640'tan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi. 10 Eylül Pazar günü yaşanan sel felaketi, Libya'nın kuzeydoğusundaki bazı bölgeleri yerle bir etmişti.

IOM tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, ülkenin son yıllarda yaşadığı en kötü sel felaketinden en çok etkilenen liman kenti Derne'de 2.217 binanın yıkıldığı belirtildi.