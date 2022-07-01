Kuzey Kore yönetimi, Covid'in ülkelerine sınırdaki 'yabancı cisimlerden' bulaştığını savundu

Koronavirüsün ilk kez görülmeye başladığı 2019'dan bu yana hiçbir vaka tespit edilmediğini savunan Kuzey Kore, Nisan ayında virüsün ilk kez ülkede bir kişide görüldüğünü açıkladı. Ardından vaka sayıları hızla arttı.

Kuzey Kore devlet medyası, virüsün ilk olarak sınırdaki "yabancı cisimlere dokunan kişilere" bulaşarak ülkeye girdiğini iddia etti.

Devlet medyasında, yönetimin halkı "Güney'den uçarak gelen ve sınırı geçen yabancı cisimlere dikkatli olmaları konusunda uyardığı" yazıldı.

Ülkenin güney sınırındaki Güney Kore'den aktivistler, sınırın diğer tarafına balonlarla hem broşür hem de insani yardım gönderiyor.

Kuzey Kore devlet medyasında çıkan haberlerin de bu balonları hedef aldığı düşünülüyor.

Bu iddiaya yanıt olarak Seoul de, Covid'in sınırı bu şekilde geçmiş olmasının "ihtimal dışı" olduğunu söyledi.

Kuzey Kore medyasına göre, Covid'in kaynağıyla ilgili resmi bir araştırma yapıldı ve "Nisan ayının başında Güney Kore sınırındaki yabancı cisimlere dokunan iki kişinin enfekte olduğu, koronavirüsün ülkeye buradan yayıldığı ortaya çıkarıldı."

Bu kişilerin 18 yaşında bir asker ve beş yaşında bir çocuk olduğu da haberde belirtildi.

Araştırmanın sonucu olarak da "Rüzgar ve diğer iklim olayları sonucunda veya balonlarla sınır bölgesine gelen yabancı cisimlere hassasiyetle yaklaşmaları uyarısı" yapıldı.

Bu bölgelerde yabancı cisim gören herkesin yetkilileri uyarması istendi; bu cisimlerin "Epidemiyle savaş timleri tarafından yok edileceği" belirtildi.

Raporda doğrudan Güney Kore belirtilmese de, Seoul'de yapılan açıklamalarda Pyongyang'ın Covid'in ülkeye girişine dair açıklaması kuvvetli bir dille reddedildi.

Nisan sonundan bu yana ülkede 4i7 milyon kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi gördü. Bu kişilerin tümünde koronavirüs olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin lideri Kim Jong-un, salgını Mayıs ayında "Ülke kurulduğundan bu yana gördüğü en büyük felaket" olarak tanımlamıştı.

Bazı uzmanlar aksine inansa da, yönetim Nisan ayına kadar hiçbir Covid vakasının ülkede görülmediğini savunuyordu.

25 milyonluk nüfus, aşı programlarının eksikliği ve kötü sağlık sistemi sebebiyle hassas bir konumda.

Birkaç hafta önce Pyongyang'ın Çin'de üretilen Covid aşılarını kabul ettiği açıklandı. Ancak bugüne kadar ülkede kaç kişinin aşılandığı bilinmiyor.

Ülke 2020 yılında Çin'le olan sınırlarını kapattıktan sonra bu yılın başlarında iki ülke arasında yolculuklar yeniden başladı. İlk Covid vakası da sınırlardaki kısıtlamalar hafifletildikten sonra açıklandı.