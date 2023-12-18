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Kuzey Kore, ABD'nin nükleer saldırıların Kim Jung Un rejimini bitireceğini söylemesinden saatler sonra ikinci balistik füzeyi fırlattı

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Kuzey Kore, ABD'nin "Kim rejimini sona erdireceği" uyarısından birkaç saat sonra doğu kıyısı açıklarında ikinci bir balistik füze fırlattı. Güney Kore ve Japonya, füzenin fırlatılmasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunurken, henüz füzenin menzili ve irtifası hakkında detaylı bilgi elde edilemedi. Japonya Başbakanı, herhangi bir yaralanma veya hasar raporu olmadığını belirterek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yapma planını açıkladı

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer saldırıların "Kim rejimini sona erdireceği" uyarısında bulunduktan saatler sonra İKİNCİ balistik füzeyi denize fırlattı.

KUZEY Kore, ABD'nin nükleer saldırının "Kim rejimini sona erdireceği" yönündeki uyarısından birkaç saat sonra doğu kıyısı açıklarında ikinci bir balistik füze ateşledi.

Güney Kore ordusu yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bu sabah başkent bölgesinden uzun menzilli bir balistik füze gibi görünen bir füze fırlattığını söyledi. Güney Kore'nin, ABD ve Japon yetkililerle fırlatma hakkında bilgi alışverişinde bulunurken hazırlıklı olmaya devam ettiği belirtildi.

Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığı şüphesini tespit ettiğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida gazetecilere, füze fırlatılmasından dolayı şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya hasar raporu gelmediğini ve testi tartışmak üzere bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yapmayı planladığını söyledi.

Füzenin uçuş menzili ve maksimum irtifası hakkında bilgi elde edilemedi.

Japonya'nın NHK televizyonu, Japonya Savunma Bakanlığı'na atıfta bulunarak bunun uzun menzilli bir füze olabileceğini söyledi.

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer saldırıların Kim Jung Un rejimini bitireceğini söylemesinden saatler sonra ikinci balistik füzeyi fırlattı

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer saldırıların Kim Jung Un rejimini bitireceğini söylemesinden saatler sonra ikinci balistik füzeyi fırlattı

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer saldırıların Kim Jung Un rejimini bitireceğini söylemesinden saatler sonra ikinci balistik füzeyi fırlattı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Kuzey Kore Güney Kore Japonya Dünya Haberler

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