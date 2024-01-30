TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temasları kapsamında gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde(BAE) BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Ghobash ile Federal Ulusal Konsey'de yaptığı görüşmede, BAE'ye geldiği ilk andan itibaren kendisine ve heyetine gösterilen ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek, Türkiye ve BAE halkları arasında derin, tarihi, kültürel ve inançlara dayanan dostluğun bulunduğunu söyledi. BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash'ın İstanbul'daki Filistin mitingine katıldığını ve bundan da memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Filistin'de acil bir ateşkes sağlandıktan sonra Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkeleri ve Müslüman ülkeler olarak gayret göstereceğiz. Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava dolayısıyla Uluslararası Adalet Divanında alınan ara kararın Filistin davasının geleceği bakımından tarihi bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz. Söz konusu ara kararın bir başlangıç olmasını ve bundan sonra işlenen büyük insanlık suçlarının, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların karşılıksız kalmamasını ümit ediyoruz"dedi

Kurtulmuş, her iki tarafın da kabul edebileceği adil bir barış sağlanamaz ve Filistin halkının hakları korunamazsa savaşın, başta bölge olmak üzere, yayılma potansiyelinin olduğunun görüldüğünü vurguladı. Yemen ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin Filistin'e karşı işlenen insanlık suçlarının bir yansıması olduğunun görülmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgedeki huzursuzluklardan rahatsız olduğu gibi BAE'nin de son derece rahatsız olduğunu bildiklerini, bunun için müştereken Filistin davasına destek vererek Filistin halkının hakkının ve hukukunun korunduğu bir çözümü ortaya koymak gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail en büyük gücünün teknolojisi, askeri gücü, bazı devletlerin destek vermesi değil, bölge ve İslam ülkelerinin kararsızlığı, siyasi olarak aynı noktada bulunamamaları ve inisiyatif kullanamamaları olduğunun da altını çizdi. Türkiye-BAE ilişkilerinin mükemmel düzeyde olduğunu ve bunu daha ileriye götürmenin ortak vazifeleri olduğunu belirten Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan'ın kardeşane bir şekilde gerçekleştirdiği dostluğun, işbirliğinin her alanda artarak devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubatta BAE'yi ziyaret edeceğini de bildiren Kurtulmuş, bu ziyaretlerin ikili ilişkileri daha sağlam hale getireceğini belirtti. Kurtulmuş, " Türkiye-BAE arasında her alanda güzel gelişmelerin bulunuyor. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin de 20 milyar dolar seviyesine ulaştı"

İki ülkenin parlamentosu olarak pozitif gidişata katkıda bulunmayı arzuladıklarını dile getiren Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ve parlamento heyetini Türkiye'ye davet etti.