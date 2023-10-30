Kırgızistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Türk Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

??????? Kırgızistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Emil Oskonbayev, 29 Ekim tarihinin Türk halkının kahramanca mücadelesini temsil ettiğini belirterek, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü tebrik etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Oskonbayev, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle AA muhabirine yazılı açıklamada bulundu.

Cumhuriyet'in 100. yılını tebrik eden Oskonbayev, "Kırgız Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ve şahsım adına, kardeş Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tüm dünyadan takdir gören başarılarına işaret eden Oskonbayev, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesiyle, Türk halkının tarihinde yeni bir dönemin başladığını kaydetti. Oskonbayev, 29 Ekim tarihinin, Türk halkının bağımsızlık uğruna kahramanca mücadelesini temsil ettiğini belirtti.

"Türkiye, bugün hızla gelişen ve en güçlü ülkelerden biridir." değerlendirmesini yapan Oskonbayev, Türkiye'nin başarılarıyla mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kırgız ve Türk halkları arasındaki ortak değerlere dikkati çeken Oskonbayev, Türk halkına barış ve refah diledi.