Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Ünlü türkücü Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze konusunda sert bir tavır alacağım

Trump'tan bir tehdit daha: Sert bir tavır alacağım
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Kim Jong-un'dan garip gerekçeyle Premier lig yasağı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Tottenham Hotspur'un maçlarının ülkede yayınlanmasını yasakladı. Bu yasak, Tottenham'ın kaptanı olan Güney Koreli futbolcu Son Heung-min nedeniyle geldi. Kuzey Kore'de, düşman olarak görülen Güney Koreli futbolcuların oynadığı takımların maçları yayınlanmıyor.

Kim Jong-un, Tottenham Hotspur maçlarının Kuzey Kore'de yayınlanmasını yasakladı.

Rejim, düşman olarak gördüğü Güney Koreli futbolcuların oynadığı takımların maçlarının ülkede yayınlanmasına izin vermiyor. Tottenham'ın kaptanı, Güney Kore'nin yıldızı Son Heung-min olduğu için bu yasak kapsamına giriyor.

Bu durum, akşam 17:00 haberlerinden önce Premier Lig maçlarını izlemesine izin verilen Kuzey Koreli vatandaşların, Kuzey Londra kulübünün maçlarını ekranlarda görememesi anlamına geliyor.

Ancak Jong-un, yarın en sevdiği takım Manchester United'a karşı oynayacak olan 32 yaşındaki Son ve Tottenham'ı yasaklamış olmasından pişman olabilir.

Raporda ayrıca, Kuzey Kore'de geçen sezonki Premier Lig yayınlarının, Güney Koreli forvet Hwang Hee-chan'ın oynadığı Wolverhampton Wanderers ve vatandaşı defans oyuncusu Kim Ji-soo'nun forma giydiği Brentford'u da kapsamadığı ortaya çıktı.

Gizli devlette maç yayınları 90 dakikadan 60 dakikaya indiriliyor ve maçlar haber bültenlerinden önce - oynandıktan yaklaşık dört ay sonra - gösteriliyor.

Takımı ligde 14. sırada olan Tottenham taraftarı Tom Bell, "Bu sezon Spurs'ün gösterdiği performansa bakılırsa, Kuzey Koreliler maçları izlemek zorunda kalmadıkları için şanslı sayılırlar" dedi.

Bu bulgular, bağımsız ABD düşünce kuruluşu Stimson Center'ın Kuzey Kore araştırmasında yer aldı.

Devlet televizyonu propaganda ile dolu olsa da, analize göre spor yayınları "devlet televizyonunun izleyicilerine açık veya gizli mesaj vermeye çalışmadığı günün nadir anlarından biri."

Merkez'den Martyn Williams, "Bunu ilginç bulduk. KCTV'de çok fazla futbol gördük. Yayınladıkları başlıca uluslararası spor bu" dedi.

İngiliz futbolu diğer diktatörler arasında da hayranlar bulmuş durumda. Geç Küba devrim lideri Fidel Castro bir Arsenal taraftarıydı ve 2019'da ölen Zimbabve diktatörü Robert Mugabe ise Chelsea'yi destekliyordu.

Kim Jong-un'dan garip gerekçeyle Premier lig yasağı

Kim Jong-un'dan garip gerekçeyle Premier lig yasağı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
img

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
img

Emekli ve asgari ücretliyi isyan ettiren adisyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti

Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti
Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu

Yapılan eleştirilere daha fazla dayanamadı
BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu

Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Emre Belözoğlu'na Adana'da büyük şok

Emre'ye Adana'da büyük şok

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.