KFOR Komutanı Ristuccia, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

NATO liderliğindeki KFOR Komutanı Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia, Kosova'daki genel güvenlik durumunu görüşmek üzere Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile dün bir araya geldi.

KFOR'dan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO liderliğindeki KFOR misyonu Komutanı Ristuccia'nun, dün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ülkenin Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya gelerek bölgedeki genel güvenlik durumunu, KFOR'un BM yetkisi doğrultusunda ve Belgrad ile Priştine arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik AB öncülüğündeki diyaloğu desteklemek üzere yürüttüğü faaliyetleri ele aldığı belirtildi.

"DERİN ENDİŞE DUYULUYOR"

Açıklamada, "KFOR komutanı, barışçıl gösterilere sızan suç unsurlarının provoke edilmemiş saldırıları sırasında birkaç KFOR barış gücü askerinin yaralandığı geçtiğimiz 29 Mayıs'taki olayların ardından Kosova'nın kuzey belediyelerinde yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyduğunu ifade etti" denildi.

"TÜM TARAFLARIN GERİLİMİ DÜŞÜRMESİ GEREKİYOR"

KFOR Komutanı Ristuccia'nın, Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşmesinin ardından Sırbistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Milan Mojsilovic ile de görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İki komutanın iş birliklerini yinelediği ve tüm tarafların gerilimi düşürmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

"KFOR HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIR"

KFOR'un her türlü senaryoya hazır olduğu ve sahadaki durumu izlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "KFOR Komutanı, Kosova'daki enstitülerin ve güvenlik örgütlerinin temsilcileri, Sırbistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, AB öncülüğündeki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) ve uluslararası toplumun diğer temsilcileri de dahil olmak üzere başlıca muhataplarıyla yakın temas halinde olmaya devam etmektedir" denildi.