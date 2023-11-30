Kazakistan'da pansiyonda çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan'ın Almatı kentindeki bir pansiyonda çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti. Yangın sırasında pansiyonda bulunan 72 kişiden 59'u kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı.

ASTANA, 30 Kasım (Xinhua) -- Kazakistan'ın Almatı kentindeki bir pansiyonda Perşembe günü çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti.

Kentin acil durum departmanından yapılan açıklamaya göre yangın, birinci katı ile bodrum katı pansiyona dönüştürülen üç katlı bir binanın bodrum katında başladı.

Yangın sırasında pansiyonda bulunan 72 kişiden 59'u kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı.