Kazakistan, Airbus Defence and Space şirketinin ürettiği C-295MW tipi uçağı envanterine dahil etti

Kazakistan, dünyanın en verimli askeri nakliye uçaklarından sayılan, İspanyol Airbus Defence and Space şirketinin ürettiği C-295MW tipi uçağını envanterine dahil etti. Uçak, başkent Astana'daki askeri üste törenle karşılandı ve 10 gün içinde Kazakistan Hava Kuvvetlerinin filosuna dahil edilecek.