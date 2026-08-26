Kanada'dan ABD'ye %50 Gümrük Vergisi Misillemesi: Ticaret Savaşı Kızışıyor

Kanada ile ABD arasındaki "ticaret savaşı" kızışıyor. Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan ithal edilen ürünlere yönelik geçen hafta sonu duyurduğu son vergilere misilleme olarak, bir dizi Amerikan malına %50'ye varan karşı gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı. Ek vergiler, değeri 28 milyar Kanada dolarını (20 milyar ABD doları) bulan ve çelikten mobilyaya, taze ton balığından pamuklu giyime kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesini kapsayacak. Kanada'nın açıkladığı yeni vergi dalgasında hedeflenen ürünler, ABD'nin uyguladığı vergilerden etkilenen Kanada mallarına karşılık olacak şekilde belirlendi. Yeni vergilerin 8 Eylül'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD ve Kanada arasındaki ticaret görüşmeleri, geçen hafta, iki tarafın da birbirini "mantıksız taleplerde bulunmakla" suçlamasının ardından çökmüştü. Görüşmelerin çökmesinin ardından ABD, Kanada mallarına yönelik ek gümrük vergilerini 22 Ağustos cumartesi günü devreye soktu. Kanada Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, Kanada'nın misillemesinin, Trump yönetimi tarafından bir dizi Kanada malına uygulanan %50'lik gümrük vergilerine bir yanıt olduğunu söyledi.ABD vergilerinin "Kanada genelindeki işçiler, işletmeler ve topluluklar için gerçek sonuçlar doğuracağını" vurgulayan Champagne, buna yanıt vermeleri gerektiğini belirtti. Champagne, Kanada'nın misillemesini "orantılı" ve "stratejik" olarak nitelendirdi.Ayrıca ABD gümrük vergilerinden etkilenen işletmelere ve çalışanlara, iş kayıplarını en aza indirmek ve şirketleri ayakta tutabilmek amacıyla 7,5 milyar Kanada doları ek destek sulunacağını da ekledi. Kanada ve ABD, tarihsel olarak dünyanın en yakın ticaret ortaklarından. Bu nedenle son gümrük vergilerinin, iki taraf için de ekonomik sıkıntıya yol açması kaçınılmaz. Son vergilerle artacak olan ticaret maliyetlerinin her ölçekteki işletmeyi ve tüketicileri etkileyeceği tahmin ediliyor. Öte yandan kamuoyu yoklamaları, Kanada halkının çoğunluğunun, hükümetlerinin ABD'ye karşı benimsediği kararlı duruşu desteklediğini gösteriyor. İki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin neden başarısızlıkla sonuçlandığına dair bazı sorular hala cevapsız.Kanada'da muhalefette olan Muhafazakar Parti, ABD ile yapılan anlaşma taslağının tam metninin yayınlanmasını talep ediyor. İşletmeler de Kanada'nın en büyük ticaret ortağıyla uzun sürecek bir ticaret savaşının olası etkileri konusunda endişelerini dile getiriyor. ABD ne yanıt verdi? Kanada'nın karşı gümrük vergilerini açıklamasının ardından Beyaz Saray bir açıklama yayınlayarak, başarısızlıkla biten son ticaret görüşmelerinde ABD'nin Kanada'ya "dünyada başka hiçbir ülkeye verilmediği kadar ayrıcalıklı pazar erişimini" sunmaya hazır olduğunu hatırlattı. Açıklamada, "Kanada ortaklık yerine mantıksız taleplerde bulunmayı, geri adımlar atmayı ve düpedüz reddetmeyi tercih etti" denildi.Trump da, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da Salı günü yaptığı bir dizi paylaşımda, Kanada'yı on yıllardır ABD'yi "sömürmekle" ve Amerikalı çiftçilerden yüksek gümrük vergileri almakla suçladı. Trump, "Birçok ülkeyle uğraşıyorum ve Kanada açık ara en zor ve mantıksız olanı" diye yazdı. "Kendilerini hak sahibi hissediyorlar, ama bir eyalet değiller ve artık hak sahibi olmayacaklar!" diye devam etti. Bununla da yetinmeyen Trump, ABD-Kanada sınırındaki Büyük Göller'den biri olan Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştireceğini söyledi. Ayrıca 1 Ocak'tan itibaren Kanada'da üretilen otomobillere uygulanan ABD gümrük vergilerini %50'ye çıkaracağı tehdidinde bulundu. Kanada Başbakanı Mark Carney de Trump'ı otomobil üretimi, çelik ve alüminyum sektörleri de dahil olmak üzere Kanada sanayilerini "yok etmek" istemekle suçladı. İki ülke arasındaki son gerginlik, Kanada, ABD ve Meksika arasında imzalanması planlanan Kuzey Amerika serbest ticaret anlaşmasının (USMCA) geleceğini de belirsizliğe soktu. Hangi ABD mallarına gümrük vergisi uygulanacak?Kanada'nın 25 Ağustos'ta açıkladığı misilleme gümrük vergileri listesinde yaklaşık 900 Amerikan malı bulunuyor. Listedeki ürünlerden bazıları şöyle: Kanadalı yetkililer, ülkedeki zararı en aza indirmek amacıyla, Kanada'daki tüketicilerin ve işletmelerin başka yerlerden de temin edebilecekleri ürünleri seçtiklerini söyledi. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .