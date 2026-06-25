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Kalibaf'tan Trump'a 'dondurulmuş varlıklar' yanıtı

Kalibaf'tan Trump'a 'dondurulmuş varlıklar' yanıtı
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'deki dondurulmuş varlıkların tarım ürünü alımında kullanılacağı iddiasını reddetti ve Trump'a sosyal medyadan sert yanıt verdi.

İRAN Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, serbest bırakılması gündemde olan İran'a ait dondurulmuş varlıkların ABD'den tarım ürünü alınmasında kullanılacağı iddiasını reddetti.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamasına sanal medya hesabından paylaştığı mesajla yanıt verdi. Kalibaf, mesajında, "ABD, serbest bırakılan varlıklarımızın onların tarım ürünlerini satın alacağını yalan bir şekilde iddia ediyor. İlginç. Hasat ettiğimiz tek ürün, sizin ektiğiniz on yıllardır süren güvensizlik. Organik, bol ve ev yapımı fakat görünüşe göre, ABD sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laflar ihraç ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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