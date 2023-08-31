Japonya, Fukuşima'daki Nükleer Atık Suyunu Okyanusa Boşalttı

Aynı güneşin ısıttığı yeryüzünde görülmedik hiçbir şey kalmadı derken, Japonya kendi halkının endişelerine ve hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen şiddetli muhalefete kulak tıkayıp Fukuşima'daki nükleer kirli atık suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltarak herkesi şaşkına uğratmayı başardı.

Xinhua Global Servisi tarafından hazırlanmıştır