İzlanda'da volkan patlaması sonrası Grindavik kasabasında evler alevler içinde kaldı

İzlanda'da patlayan volkanın lavları balıkçı kasabası Grindavik'ekasabasına ulaştı. Kasabada evler, bir çoğun alevler içinde kaldı.

Umanlar, kasaba nüfusunun tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Yetkililerin, lavların kasabaya ulaşmaması için aldığı önemler kısmen etkili oldu.

Lavlar kasabaya ulaşan ana yolun kesti.

Pazar akşamı ülkeye canlı yayında seslenen İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, insanlara " birlik olmayı ve evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlara herkesin destek olması gerektiğini söyledi.

Aralık ayındaki patlamadan önce güçlü deprem sarsıntıları meydana geldi. O zamandan bu yana, volkanın etrafında erimiş kayaçları Grindavik'ten uzaklaştırmak için duvarlar inşa edildi. Ancak İzlanda Meteoroloji Ofisi, barajların bazı yerlerde aşıldığını ve lavın kasabaya ulaşmasını engelleyemediğini söyledi.

Patlamanın ardından iç ve dış hatlarda herhangi bir aksama olmadığını belirtti. Reykjanes yarımadası için İzlanda Meteoroloji Ofisi'nin havacılık renk kodu pazartesi sabahı turuncuydu, bu da "küçük veya hiç kül emisyonu olmayan devam eden bir patlama" anlamına geliyordu.

Yakındaki Keflavik Havalimanı'ndan yapılan uçuşlar normal şekilde devam ediyor. Grindavik'e önceki patlamanın ardından dönen insanlar, evlerini bir kez daha terk etmek zorunda kaldılar.