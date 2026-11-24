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Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Berlin'de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sorunlarına dikkati çekerek, "Parti ayrımı yapmadan el birliğiyle Türkiye'ye sahip çıkmalıyız" dedi.

İYİ Parti Berlin Teşkilatı tarafından Berlin Türk ve Alman İşadamları Birliği (TDU) Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez toplantıda, Türkiye'nin ekonomi, siyaset ve toplumsal gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Çömez, Türkiye'nin üretime dayalı bir ekonomiye geçmesi, hukuk ve demokrasinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin geleceği için birlik ve beraberlik çağrısı yapan Çömez, "Artık siyasi parti ayrımı gözetmeden, el birliğiyle Türkiye'ye sahip çıkma zamanıdır. Kimsenin kimseye tepeden bakmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği bir anlayışla, Anadolu'nun köklü kültüründen aldığımız güçle hep birlikte zengin ve refah içinde bir ülkede yaşayacağız. Sizlerle omuz omuza vererek güzel bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sahip olduğu doğal kaynaklara ve stratejik konuma rağmen hak ettiği refah seviyesine ulaşamadığını kaydeden Çömez, kalkınmanın temelinde demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve güçlü kurumların bulunduğunu ifade etti. Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanmasını örnek gösteren Çömez, Türkiye'nin de Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkarak çağdaş, demokratik ve güçlü bir ülke olması gerektiğini söyledi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde sanayi, tekstil, tarım ve hayvancılık sektörlerinde yaşanan sorunlara dikkati çeken Çömez, üretimden uzaklaşılmasının istihdamı ve ekonomik dengeleri olumsuz etkilediğini belirtti. Tekstil sektöründe yaklaşık 500-600 bin kişilik istihdam kaybı yaşandığını öne süren Çömez, yüksek faiz ve borca dayalı ekonomi politikalarının üreticileri zor durumda bıraktığını ifade etti.Tarım ve hayvancılıkta da gerileme yaşandığını belirten Çömez, köylerde genç nüfusun azaldığını ve çiftçiliğin cazibesini kaybettiğini söyledi.

Türkiye'nin faiz giderlerine de dikkati çeken Çömez, 2027 yılı bütçesinde günlük yaklaşık 11 milyar liralık faiz ödemesi öngörüldüğünü, Türkiye'nin borç ve yüksek faiz sarmalından kurtulması gerektiğini belirtti.

Genç işsizliğinin Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olduğunu ifade eden Çömez, yaklaşık 5,5 milyon gencin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını söyledi. Gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını belirten Çömez, eğitimden istihdam, girişimciliğe kadar kapsamlı politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve düzensiz göç konularına da değinen Çömez, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve uyuşturucuyla mücadelede daha etkili adımlar atılması çağrısında bulundu.

Etnik, mezhepsel ve siyasi farklılıkların ayrışma nedeni haline getirilmemesi gerektiğini söyleyen Çömez, Türk, Kürt, Laz, Çerkez ve Abaza vatandaşların yanı sıra Alevi ve Sünnilerin, sağcıların ve solcuların ortak bir gelecek etrafında buluşması gerektiğini, hiçbir vatandaşın kimliği veya inancı nedeniyle ötekileştirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye ile bulundukları ülke arasında önemli bir bağ oluşturduğunu söyleyen Çömez, gurbetçilere "Anadolu'nun uç beyleri" diye seslendi. Çömez, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye duyduğu bağlılığın ve ülkenin geleceğine ilişkin hassasiyetlerinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Turhan Çömez, Türkiye'nin geleceği için siyasi görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, "Parti ayrımı yapmaksızın Türkiye'ye sahip çıkmalıyız" dedi.

Kaynak: ANKA