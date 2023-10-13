İsrail'in Gazze'ye olası kara saldırısında neler yaşanabilir?

İsrail'in Gazze'ye yönelik olası kara saldırısının artık bir an meselesi olduğu yorumları yapılırken, Gazze gibi yoğun nüfuslu bir kentsel alana saldırının İsrail açısından çok sayıda tehlike barındırdığı belirtiliyor.

İsrail, Gazze'yi karadan işgale hazırlanıyor gibi görünüyor.

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1,1 milyon kişiye, 24 saat içinde güneye gitmeleri gerektiğini söyledi. Bu arada, Gazze'nin etrafına da onbinlerce asker, tank ve top yığıyor.

Ancak, Gazze gibi yoğun nüfuslu kent alanlarına karşı bir saldırı, tehlikelerle dolu.

Potansiyel kara saldırısının boyutu da net değil. İşgal nereye kadar gidecek ve ne kadar sürecek?

Ne zaman olabilir?

Bir kara saldırısı için gereken kareografi başladı.

Daha önce İsrail Ordusu ile Gazze saldırılarına katılan tecrübeli Tümgeneral Amos Gilead, İsrail'in ilk işinin bir birlik hükümeti kurup, daha sonra atılacak adımlar için kamuoyu desteği almak olduğunu söylüyor.

Üst düzey Avrupalı ve Amerikalı siyasetçilerin son dönemdeki yüksek düzeyli ziyaretleri, İsrail'in uluslararası destek almasını sağladı. Ancak bu dayanışma, savaş uzadıkça ve sivil kayıpları arttıkça azalabilir. Herhangi bir saldırıda büyüyen İsrailli kaybı da, ordunun kendi kararlılığı açısından bir sınav olacak.

İsrail askeri hazırlık olarak, Gazze sınırına yığınak yaptı. Silah altındaki 160 bin kişiye ek olarak 300 bin yedek asker aktif göreve çağırıldı.

Geçtiğimiz günlerde, ülkenin güneyine ulaşan bazı yedek askerlerle görüştük. Moralleri yüksek ve savaşmaya hazır görünüyorlardı.

Nissim, Hamas saldırısının haberini ilk aldığında Sri Lanka'daydı, ancak İsrail'deki birliğine katılmak için ilk uçağa bindi.

"Burası bizim evimiz. Uğruna savaşmak zorundayız" diyor.

Shuki ise pazarlama işini derhal bırakmış. "Barış olsun isterdik. Maalesef bu mümkün değil. Yaşamdan keyif alıyoruz, dolayısıyla yaşama hakkı için savaşmalıyız" diyor.

İsrail, harekete geçilmesi konusunda hemfikir görünüyor. Ancak savaş emirlerini beklerken, saat de işliyor. Askerler ne kadar uzun süre beklerse, hazırlık ve moral düzeyini yüksek tutmak o kadar zorlaşacak.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayanlara güneye kaçmaları uyarısı, kara saldırısının her an yapılabileceğine dair bir işaret.

Saldırı hazırlıkları

İsrail'in ilk işi, kendi topraklarının güvenini sağlamak, sınırı geçen ve 1300'den fazla kişiyi öldürüp, en az 150 kişiyi kaçıran Hamas militanlarını öldürmek, yakalamak ve sorgulamaktı.

İsrail, Hamas'ın askeri hiyerarşisi ve altyapısına yönelik hava saldırıları düzenliyor. Son altı günde Gazze'ye 6 binden fazla bomba atıldı. Kıyas açısından, NATO güçleri 2011'de Libya'daki savaşın tamamında 7 bin 700 bomba atmıştı.

Şu ana dek Gazze'deki İsrail saldırıları yüzünden 1500'den fazla insan öldü.

Gazze'yi işgal planları çok gizli olmalı, ancak İsrail yıllardır buna hazırlanıyor. İsrail Ordusu, ülkenin güneyindeki, mini Gazze diye adlandırılan bir kent savaşı merkezinde birliklerini eğitiyordu.

Burada askerlere, sıkışık binaların oluşturduğu bir labirentte ve tünellerde savaşma eğitimi veriliyordu.

Jerusalem Post gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni ve İsrail Ordusu üzerine kitaplar yazmış bir isim olan Yaakov Katz, ordunun sırf bu amaç için özel tugaylar oluşturduğunu ve bu tugaylarda, istihkam birlikleri ve zırhlı buldozerlerin tanklar ve piyade birlikleriyle birlikte çalıştığını söylüyor.

Kentsel savaş alanı ve tüneller

Eski bir İsrail Ordusu komutanı ve güvenlik danışmanı olan Tümgeneral Yaakv Amidror, Hamas ile savaşın zorlu olacağını kabul ediyor. Hamas'ın giriş noktalarına ve dar sokaklara bubi tuzakları ve el yapımı bombalar koymuş olacağını belirtiyor.

İsrail, Hamas'ın 30 bin civarında savaşçısı olduğuna inanıyor. Ellerindeki silahlar arasında, otomatik tüfekler, roketatarlar, Rus menşeili Kornet ve Fagotlar gibi anti-tank füzeleri var.

Hamas ayrıca İsrail'e fırlattıkları büyük bir roket stokuna da sahip. Yaakov Katz, Hamas'ın aralarında kamikazelerin de bulunduğu kendi küçük insansız hava araçları ürettiğini de syölüyor. Hamas'ın ayrıca, çok kısıtlı sayıda omuzdan atılan karadan havaya füzeleri olduğunu da vurguluyor. Sahip olmadıkları ise, İsrail gibi zırhlı araçlar, tanklar ve toplar.

Ancak İsrail için zorluk, yoğun nüfuslu kentsel alanlarda yakın mesafeden çatışmalar olacak.

İsrail'in tünel savaşları için özel ekipleri var. Bunlara Yahalom adlı bir istihkam birliği ve Oketz adlı evcil hayvanlarla savaşta uzman bir birlik de dahil.

Katz, İsrail birliklerinin gerekmedikçe tünellere girmekten kaçınacağını ve tünellerin yukarıdan konulacak patlayıcılarla yok edileceğini söylüyor.

Rehinelerin kaderi

İsrail'den alınan rehinelerin akibeti bir kara saldırısını daha da karmaşıklaştırıyor.

General Gilead, en nihayetinde 2006'dan 2011'e dek Hamas tarafından tutulan İsrail askeri Gilad Shalit'in serbest kalmasıyla sonuçlanan müzakerelere katılmıştı. Shalit sonunda 1000'den fazla Filistinli mahkumun serbest kalması karşılığında bırakılmıştı.

Tümgeneral Gilead, İsrail Ordusu'nun rehinelerin kaderini de düşünmek zorunda olacağını söylerken, "Somut bir şeyler yapmazsak, kendimizi daha zorlu sorunlarla baş başa bulabiliriz" diyor.

Ancak General Amidror, rehinelerin herhangi bir saldırıyı önlemeyeceği görüşünde.

"Hamas ile sonuna kadar savaşmalıyız ve operasyon sırasında rehineleri bulmak zorunda kalacağız" diyor.

İsrail'in amacı ne?

İsrail'in dile getirdiği amacı Hamas'ı yok etmek.

İsrail Ordusu'nda 30 yıldan fazla görev yapan Tümgeneral Gilad, bunun "genelde asıl olarak önleme amaçlı" daha önceki Gazze saldırılarının ötesine gideceğini belirtiyor.

"Bu kez çok daha farklı bir şeyler yapmalıyız" diyor.

General, İsrail'in kararlı bir askeri saldırısının, İsrail'in bölgedeki diğer düşmanları Hizbullah ve İran'ı da caydıracağı görüşünde.

Katz, İsrail'in amaçlarının çok daha pragmatik olacağına inanıyor. Hamas'ın bir kez daha asla İsrail'e saldıracak askeri kapasiteye sahip olmadığını garanti altına almak gibi. Katz, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmek ve kendisine düşman iki milyondan fazla kişinin sorumluluğunu almak istemediğini" söylüyor.

Ancak yakın geçmiş, işgallerin nadiren plana göre gittiğini göstediyor.

Dünyanın en ileri orduları bile kısa sürede bataklığa saplanabilir. Irak ve Afganistan'da ABD'ye ve daha yakın geçmişte Rusya'nın Ukrayna'da başına gelenlere bakın.

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Entitüsü'nden General Tom Beckett da, 40 kilometre uzunluğundaki Gazze'ye kara saldırısının bu boyutlarda olmayacağını, ancak sonucun da pek net olmadığını vurguluyor.

"Aslında, İsrail'in Gazze'ye kara saldırısında hiç bir iyi seçeneği yok. Saldırı Hamas'ı bir askeri yapı olarak yenmekte ne kadar başarılı olusa olsun, Hamas'ın siyasi söylemi ve halkın direnişe desteği devam edecek.

"İsrail ya Gazze'yi yeniden işgal edip, kontrolü altına alacak ya da saldırıdan sonra geri çekilerek, alanı direniş için var olan insanlara bırakacak."