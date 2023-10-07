İsrail, Hamas'ın saldırılarının ardından Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail, Hamas'ın saldırılarının ardından Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 14 katlı binayı vurdu. Yetkililer, binada yaşayan 100'den fazla aile olduğunu belirtti.

İsrail, Hamas'ın saldırılarının ardından Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 14 katlı binayı vurdu.

İsrail, Hamas'ın saldırılarının ardından Gazze'ye hava operasyonları düzenliyor. İsrail savaş uçakları tarafından Gazze'nin Rimal Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısında 14 katlı bir bina füzelerle vuruldu. Yetkililer, 100'den fazla ailenin binada yaşadığını belirtirken, ölü sayısına ilişkin net bir rakam vermedi. - GAZZE